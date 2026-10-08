Incredibilul caz al Christei Pike, femeia din SUA care a supraviețuit după două injecții letale. S-a trezit din comă fix când voiau să o deconecteze de la aparate

Christa Pike, femeie condamnată la moarte în SUA, a cărei execuție a eșuat. Sursa foto: X

Christa Pike este condamnată la moarte pentru o faptă din 1995. Ea a supraviețuit inexplicabil, după ce i s-au făcut două injecții letale. Pe patul de spital a evitat, a treia oară, moartea.

Avocații Christei Pike acuză că a fost la un pas de a fi deconectată de la aparatele care o ţineau în viaţă cu puţin timp înainte de a-şi reveni, la o săptămână după ce injecția letală a băgat-o în comă.

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, trebuia să fie prima femeie executată în Tennessee după mai bine de 200 de ani. Dar ea a supravieţuit după două doze de pentobarbital, un barbituric puternic, şi a fost internată de urgenţă în spital în stare critică.

Christa s-a trezit din comă brusc și a început să vorbească fix când voiau să o deconecteze de la aparatele care o țineau în viață

”Luni seară, credeam că Christa este în moarte cerebrală şi că aparatele care o ţineau în viaţă urmau să fie oprite a doua zi. Dar marţi, spre marea surpriză a tuturor, inclusiv a mea, a echipei sale juridice şi a echipei medicale, Christa s-a trezit şi a început să vorbească", a declarat avocatul acesteia, Randy Spivey, la finalul unei audieri în faţa unei instanţe din Tennessee.

Când şi-a revenit, "primul lucru pe care l-a spus a fost: Unde sunt şi cine sunteţi voi?", a adăugat Spivey, subliniind că niciunul dintre avocaţii ei nu era prezent în acel moment, conform Agerpres.

Memoria îi revine, dar nu se știe dacă-și va putea folosi mâinile și picioarele

”Cred că în prezent este furioasă şi confuză în legătură cu tot ce se întâmplă. Este foarte conştientă de faptul că statul (Tennessee, n.r.) a încercat să o execute”, a mai adăugat el, precizând că amintirile îi revin treptat.

"Are un cheag de sânge la un braţ. Suferă de pneumonie. Încă nu poate înghiţi, aşa că nu a mâncat nimic deocamdată", a detaliat Spivey. "Ambele braţe şi picioare sunt foarte umflate şi nu ştim încă ce mobilitate va mai putea recupera la nivelul braţelor", a continuat el, subliniind că femeia era legată cu lanţuri de picioare şi de o mână de patul de spital.

La finalul audierii, judecătoarea a dat câştig de cauză apărării, ordonând administraţiei penitenciare să păstreze toate probele materiale şi documentele legate de eşecul execuţiei, ”începând cu tot ceea ce se afla în sala" de execuţie, în special soluţia letală, seringile şi perfuziile, inclusiv ceea ce urma să fie aruncat, a enumerat ea.

”Christa, tribunalele, media şi populaţia nu trebuie să creadă pe cuvânt ceea ce spune statul despre cele întâmplate miercurea trecută”, a subliniat un alt avocat al ei, Luke Ihnen.

Oponenţii pedepsei cu moartea din Statele Unite cer ridicarea secretului asupra întregului proces: provenienţa produselor utilizate, etapele sau calificarea personalului responsabil cu execuţia.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a ordonat suspendarea execuţiilor în statul său şi o anchetă independentă, acceptând ulterior demisia şefului administraţiei penitenciare. Administraţia penitenciară susţine că a urmat întocmai protocolul adoptat odată cu reluarea execuţiilor în Tennessee în mai 2025, după un moratoriu de trei ani.

Christa Pike a fost condamnată la moarte pentru că a torturat şi ucis în 1995 o tânără de 19 ani, cu un an mai mare decât ea la acea vreme.