Daniela Pescaru, secretar de stat în Ministerul Finanțelor, a fost invitată la conferința „Accesul la prevenție, depistare precoce și terapii inovatoare privind combaterea cancerului“, unde a vorbit despre creșterea alarmantă a concediilor medicale.

„A existat o evoluție fără precedent a cheltuielilor pentru concedii medicale. Eu nu știu ce se întâmplă. De exemplu, în 2017, cheltuielile pentru concedii medicale erau de 800 de milioane de lei, iar în 2022 au ajuns la 5,9 miliarde. E o creștere de 7,4 ori. Aici trebuie făcută o analiză de către instituțiile cu atribuții în acest domeniu.

Eu am peste 35 de ani de muncă. În afară de concediul de maternitate, am avut concediu când am avut Covid-19. Primul salariu pe care l-am luat după ce am avut Covid-19, pe net era mai mare. Credeți că e normal ca indemnizația de concediu să fie mai mare decât venitul net?“, a întrebat Daniela Pescaru.

„Era mai mare cu 10%, nu?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Da! Din cauză că nu se plătesc contribuții, dar nu este normal. Trebuie să fie cel mult la nivelul venitului net al beneficiarului de concediu medical. Sunt multe lucruri care se pot reforma în sistem, care să creeze spațiu fiscal, pentru alocare către servicii medicale și medicamente. Altfel, resursele noastre sunt limitate“, a mai zis Daniela Pescaru.

În urmă cu trei luni, premierul Marcel Ciolacu a făcut declarații despre concediile medicale ale românilor, care în anul 2022 s-au ridicat la cifra de 8,1 milioane.

„Am aflat şi eu în şedinţa de guvern, aveam anumite semnale şi aştept un raport de la preşedinta CNAS... În 2022 au fost 8,1 milioane de concedii medicale, la o populaţie lucrativă de 6 milioane de români. Am cerut o analiză foarte clară să vedem din ce domeniu sunt, privat, public“, declara anul trecut premierul Ciolacu.

Premierul Ciolacu a decis reanalizarea subiectului concediilor medicale pentru a putea corecta toate semnalele primite de la Casa de Asigurări de Sănătate.

„Astfel, se percepe CASS doar pentru concediile medicale în cazul bolilor obișnuite, a celor ce impun carantină și reducerea cu 25% a timpului de lucru. În rest, toate celelalte indemnizații de concediu medical sunt scutite de CASS, indiferent că e vorba de concediu medical prenatal, pentru îngrijirea copilului bolnav, afecțiuni oncologice sau pentru boli grave ori cronice.

Cu alte cuvinte, cei care sunt într-o astfel de situație și au concediu medical vor avea și venituri mai mari cu valoarea CASS-ului, respectiv cu 10%. ", a precizat premierul Marcel Ciolacu.

