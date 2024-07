România ar fi putut să elimine cancerul, odată cu începerea vaccinării anti HPV. Prof. univ. dr. Cercel: Ce s-a întâmplat. Un continent deja a eradicat boala

Invitat la conferința „Accesul la prevenție, depistare precoce și terapii inovatoare privind combaterea cancerului“, prof. univ. dr. Adrian Streinu Cercel, președinte Comisia pentru sănătate, Senatul României, a spus care sunt direcțiile de acțiune pentru prevenirea și combaterea cancerului.

„În primul rând, sunt foarte încântat că avem un plan național de cancer. În al doilea rând, avem o lege care se ocupă de terapia durerii și modul de îngrijire a pacientului terminal. Aici deja suntem în discuții avansate cu cei care se ocupă de îngrijirea paliativă, astfel încât o serie de servicii să fie acoperite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Ceea ce ne dorim noi este să vedem medicațiile inovatoare că sunt înregistrate foarte rapid pe teritoriul României și puse la dispoziția pacienților și nu în ultimul rând că diagnosticul prin secvențiere să fie disponibil pentru cât mai multe persoane. De asemenea, mi-aș dori să vedem un program mai susținut de vaccinare împotriva virusului papiloma uman (HPV), pentru că știm că se face responsabil de o serie de leziuni canceroase, precum cel de col uterin. Aici suntem puțin în urmă. Australia, un continent în sine, a fost în stare să pună în aplicare un astfel de program și astăzi nu mai discută de cancer de col uterin. Avem foarte multe lucruri de făcut.“, a zis Adrian Streinu Cercel.

„Avem vaccinarea la nou-născuți împotriva virusului hepatic B, care se face responsabil de o serie de leziuni de tip canceros, am făcut o terapie foarte bună împotriva virusului hepatic C, alt virus care dă carcinom. România are cu ce se lăuda în ceea ce privește Programul Național anti-Cancer.“, a mai zis Adrian Streinu Cercel.

Vaccinarea copiilor în vederea prevenirii infecției cu virusul hepatic B

România ar fi putut să elimine cancerul, odată cu începerea vaccinării anti HPV. Ce s-a întâmplat? Aflăm chiar de la marele profesor.

„Se vorbea de eliminarea cancerului de col uterin odată cu începerea vaccinării HPV“, a intervenit Val Vâlcu.

„Prima formă de cancer prevenibilă a fost legată de infecția cu virus hepatic B. În 1996 am fost la multe programe de vaccinare a nou-născuților împotriva acestui virus. A fost prima măsură de prevenție reală împotriva unei forme de cancer.

Cea de-a doua este legată de HPV, unde de asemenea, împreună cu colegii de la ginecologie, am elaborat un plan potențial de vaccinare. Acum vorbim de un vaccin care este dezvoltat de la 4 valențe la 9 valențe, foarte bun, care trebuie administrat atât la cei de sex masculin, cât și la cei de sex feminin.

Acest virus generează o serie de patologii neoplazice atât la băieței, cât și la fetițe, la bărbați și la femei și trebuie să avem o foarte mare grijă de acest lucru“, a mai zis Adrian Streinu Cercel.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News