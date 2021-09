Elon Musk și Grimes s-au DESPĂRȚIT: Încă ne iubim

Antreprenorul Elon Musk, miliardarul din spatele Tesla, și iubita sa, cântăreața și topmodelul Grimes, au rupt relația, după trei ani de căsnicie, anunță Business Insider.

Fondatorul SpaceX a confirmat că el și cântăreața canadiană sunt "semi-separați", dar sunt în continuare în relații bune și părinți ai fiului lor în vârstă de un an, X Æ A-Xii Musk.

"Suntem semi-separați, dar încă ne iubim, ne vedem frecvent și suntem în relații foarte bune", a declarat Musk pentru PageSix.

"Este vorba mai ales de faptul că munca mea la SpaceX și Tesla mă obligă să fiu în principal în Texas sau să călătoresc peste hotare, iar munca ei este în principal în Los Angeles" a mai spus Elon Musk.

"Ea stă cu mine acum, iar Baby X se află în camera alăturată".

Cuplul a început să se întâlnească în 2018 și fiul lor a venit pe lume anul următor. Cel mai recent au fost văzuți împreună la Met Gala, la începutul acestei luni, citează Mediafax.

Grimes, soția lui Elon Musk, și-a făcut tatuaje „extraterestre”

Grimes, soția antreprenorului excentric Elon Musk, a dezvăluit pe Instagram tatuajele sale, pe care le numește „cicatrici frumoase lăsate de extraterești”. Cântăreața canadiană a postat duminică seara o imagine pe contul său de socializare, unde apar diverse linii interconectate pe întreg spatele său.

„Nu am o fotografie bună pentru că încă mă doare foarte tare și am nevoie de somn, va fi roșu pentru câteva săptămâni”, a comentat aceasta pe marginea pozei sale. Artista are deja o multitudine de tatuaje pe mâini și brațe. (VEZI FOTO AICI)

Elon Musk a RENUNȚAT la numele fiului său „X Æ A-12”. Schimbarea de ultimă oră

Miliardarul Elon Musk și partenera sa, Grimes, au trebuit să-i schimbe numele primului lor fiu, X Æ A-12, conform Cnet.

Grimes a fost întrebată despre numele fiului său, pe Instagram, duminică, în cadrul unei postări care nu avea legătură cu subiectul. „Ați schimbat numele bebelușului din cauza legilor Californiei? Care este numele nou al bebelușului?", a întrebat un utilizator.

„X Æ A-Xii" a fost răspunsul partenerei lui Musk, care nu a elaborat asupra motivelor schimbării de nume. Într-un alt comentariu, Grimes a părut fericită de schimbare, explicând: „Cifre romane. Arată mai bine să fiu sinceră".

De ce nu s-a putut merge cu „12”

Unii americani au ținut să menționeze că numele de X Æ A-12 nu va putea fi folosit în statul american California, fiindcă biroul de evidență a populației nu permite decât utilizarea a 26 de litere ale alfabetului englez. „Æ" se pare că rămâne ultima problemă cu care trebuie să se confrunte cuplul care riscă respingerea certificatului de naștere al băiețelului de către autorități.

Pronunția numelui rămâne aceeași ca și înainte, singura schimbare fiind trecerea de la cifrele arabe la cifrele romane. Vedeți aici explicațiile legate de nume și pronunție, într-un articol de la începutul lunii.