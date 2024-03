Economistul-șef al BNR le recomandă românilor să nu mai zboare cu avionul: Deja trăiți cu mult peste posibilități. Refolosiți lucruri, sortați plastice / video

Valentin Lazea, economistul-șef al BNR, a paticipat la podcastul Andreei Roșca, „Vast & curious“, unde a remarcat faptul că românii deja trăiesc mult peste posibilități și ar trebui să refolosească lucrurile pe care, de cele mai multe ori, le aruncă.

„De doi ani de zile băncile centrale practică dobânzi real pozitiv. Ceea ce va face un iad din viața datornicilor. Ideea este așa: nu vă mai așteptați să vă crească nivelul de trai, deja trăiți cu mult peste posibilități. Refolosiți lucruri, reparați-le, sortați plasticele, mergeți mai mult cu mijloacele de transport în comun, să nu mai călătoriți cu avionul, ci cu trenul”, a spus Valentin Lazea, la podcastul Andreei Roșca.

Potrivit lui Valentin Lazea, tinerii din România nu știu să trăiască decât pe credit.

„Generațiile tinere își închipuie că a existat credit dintotdeauna. Creditul, traiul pe datorie era o chestie foarte riscantă până la 1914 și foarte izolată. Da, traiul pe datorie era o excepție. Chiar era o rușine ca muncitor american să iei credit. După care am început primele forme incipiente. Ford și primii fabricanți de mașini, pentru că erau scumpe mașinile au dat credit pentru oamenii pe care îi cunoșteau foarte bine pentru ca aceștia să-și ia mașină. După aceea a intervenit așa-numitul revolving credit. Marile lanțuri de magazine americane au zis: îi știm pe clienții aceștia așa că le dăm pe datorie ca să cumpere tot de la noi marfă. Erau o chestie strict personalizată.

În 1958 vine Bank of America, banca imigranților italieni, în treacăt fie spus, și zice hai să depersonalizăm relația asta, hai să introducem cardul de credit, care să fie valabil mai întâi la nivelul statului California, apoi pe toată suprafața Statelor Unite ale Americii. Și a început această relație depersonalizată... După aia a început să fie tot mai relaxat nivelul de acceptare a documentelor în baza cărora luai credit, dar, în goana de a emite cât mai mulți bani și mânată și de factorul politic, s-a ajuns să se dea la toată lumea, inclusiv la persoane NINJA (n.r. no income, no job or assett - fără venituri, fără loc de muncă sau bunuri).”, a precizat Valentin Lazea.

