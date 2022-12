E dovedit ştiinţific: Şi delfinii pot suferi de Alzheimer

Cercetarea a demarat din dorința de a se afla motivul pentru care delfinii și balenele eșuează, exemplare fiind găsite pe coastele Scoției, dar nu numai. Oamenii de știință cred că doar prezența afecțiunii la liderii grupurilor poate explica motivul pentru care aceștia își conduc semenii spre o moarte aproape sigură pe țărmuri. Cel mai probabil, aceștia pur și simplu își pierd orientarea.

În plus, o parte dintre indivizii studiați – din trei specii – au prezentat semne cheie ale bolii Alzheimer, așa cum sunt plăcile de beta-amiloid sau grupurile de celule gliale care provoacă inflamația creierului, după cum scrie The Guardian. Indivizii afectați de boală se distingeau printr-o vârstă foarte înaintată, se arată într-un raport publicat de revista European Journal of Neuroscience.

În momentul de faţă este imposibil să se stabilească dacă boala a provocat schimbări în comportamentul lor, la fel ca în cazul oamenilor. Cert este însă faptul că delfinii, la fel ca oamenii, pot trăi încă mult timp după sfârșitul perioadei de reproducere. Se poate presupune că sunt, de asemenea, predispuși la boli legate de vârstă. O altă teorie susţine că activitatea creierului la mamiferele marine poate fi afectată din cauza hipoxiei în timpul scufundărilor.

Armata rusă a ucis cu sonarele peste 120 delfini în regiunea Odesa

De la 24 februarie în regiunea Odesa au fost găsiți peste 120 delfini. Aceștia au murit din cauza utilizării sonarelor de către navele rusești, potrivit The Odessa Journal, citat de Rador. Serghei Kostenko, șeful Parchetului Regional Odesa, a anunțat acest lucru la o conferință de presă de la Centrul de Presă Ucraina-Odesa. El a declarat că după începerea invaziei rusești în Ucraina localnicii din regiunea Odesa au găsit pe malul Mării Negre numeroase cetacee moarte și animale vii eșuate. „Acest fapt indică un comportament atipic al unor animale care au suferit traume acustice”, a declarat Kostenko. El a adăugat că și în alte țări s-au înregistrat fenomene similare, și în special în România, Bulgaria și Turcia.

A afirmat totodată că în prezent se desfășoară o anchetă pe baza Articolului 441 (ecocid) din Codul Penal al Ucrainei, referitoare la moartea în masă a delfinilor pe coasta Mării Negre din regiunea Odesa. Kostenko a declarat că experții au recoltat probe de la cadavre și le-au trimis unor institute de specialitate din Italia și Germania. Acestea vor stabili cauza morții animalelor.

