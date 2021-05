„Pare-se că în locul domnului Barna, care are mari şanse nu ştiu dacă de condamnare, dar în orice caz de plecare de la şefia USR, nu prin demisia, ci prin demiterea sa, în pole-position ar fi domnul aceasta, Cătălin Drulă de la Transporturi. Se zice că el ar fi şi chiar ar fi mai puternic decât Dacian Cioloş”, a afirmat Bogdan Chirieac în cadrul emisiunii "Miercurea Neagră", difuzată săptămânal la DC News TV.

„Doamna Kovesi să ştiţi că nu este de acord cu ce spuneţi dumneavoastră. (...) Nu cred că e de acord cu această informaţie, indiferent în ce tip de laborator ar putea ea fi confecţionată. Iar apropo de ce ar putea să-l recomande pe domnul Drulă pentru a prelua partidul după fuziunea din vară, mie, în afară de faptul că merge cu ranga prin Bucureşti, e o chestiune pe care şi-o asumă, dar faptul că domnul Drulă a reuşit să fie singurul care să verbalizeze cumva, destul de coerent, că Florin Cîţu este ‚un zombie politic’ – având în vedere că după această criză iată că Ludovic Orban a anunţat congresul PNL şi a răsucit cumva lucrurile, mi se pare că ar putea să-l califice pentru un post anume, dar nu ştiu să spun dacă este sau nu în fruntea noului partid care va lua fiinţă în vară. Eu rămân la precizarea că doamna Kovesi nu este de acord cu niciun fel de altă propunere care să poată duce acest partid pe culmile pe care ar putea să-l ducă decât domnul Cioloş”, a răspuns Diana Tache.

Dan Barna: Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, mă voi retrage

„Nu am fost invitat la audiere, cu excepția celei de acum o lună și jumătate, pe care chiar eu am anunțat-o. Dacă se va porni o urmărire penală împotriva mea, evident mă voi retrage. Acesta este un lucru firesc. Mă voi retrage, în măsura în care se va porni o măsură penală în ceea ce mă privește”, a spus, recent, Dan Barna, lider USR PLUS.

„Nu vreau să vorbim despre un viitor care nu o să existe, pentru că, nefiind nicio faptă asupra căreia să am eu personal îndoială, nu văd de ce am discuta scenarii care nu se vor realiza”, a subliniat Dan Barna, răspunzând unei întrebări din partea presei.

