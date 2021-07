Dieta pe care o ține Lora. Ce mănâncă artista pentru a slăbi. "De sport nu prea am timp"

"Cine nu vrea să mai slăbească? Mie îmi plac formele pe care le am și cum sunt eu acum. Îmi place de mine cum arăt. Nu m-am mai cântărit. Am circumferința de 1 metru la șolduri. Încep concertele. Eu până acum am reușit să mă mențin fără să fac nimic deosebit. Când m-am apucat de sală, mi-am scrântit piciorul. Nu cred în diete, dar cred într-un stil de viață sănătos. Sunt pe intermitent fasting și pe mai puțină carne, mai puțină proteină animală, mai multă proteină vegetală, în ceea ce privește stilul de viață!

Beau rar sucuri, beau apă plată des, iar dulciuri servesc doar o dată pe lună, pentru că nu simt nevoia mai des. În ce constă meniul meu? Mă trezesc dimineață și la micul dejun mănânc cereale combinate, integrale, musli, beau lapte de migdale, dar asta pe la ora 11.30 -12.00. Intermitent fasting înseamnă să nu mănânci cel puțin 16 ore, așa că în funcție de asta iau prima masă. Apoi, la a doua masă, depinde, o supă, o salată, pește, paste sau fructe de mare, iar cina poate fi sau nu fi. Între mese mai mănânc un fruct. De sport nu prea am timp, dar aș vrea să reîncep după ce mă refac cu piciorul! Mi-am programat să mă vindec singură, merg la masaj la salonul unei prietene", a spus Lora pentru ciao.ro.

Carmen Brumă, despre "intermittent fasting" sau "postul intermitent" pe care îl urmează Lora

"Postul intermitent este un protocol alimentar, nu o metodă de slăbire. Poate fi integrat într-un proces de slăbire. Presupune alternarea perioadelor în care mănânci, cu perioade mai lungi în care nu mănânci, ci doar consumi lichide care nu conţin calorii - apă, cafea neîndulcită, ceai neîndulcit.

Nu este o cură de slăbire pentru că, la fel de bine, te poţi îngrăşa dacă, în perioadele în care poţi să mănânci, consumi foarte multe calorii. (....) Principalul beneficiu este procesul de autofagie celulară. Celulele noastre sănătoase le consumă pe cele mai puţin eficiente, rămăşiţele, toxinele. Astfel, are loc un proces de curăţenie generală. Organismul îşi dă un restart", a explicat Carmen Brumă, într-un clip video, pe canalul său de YouTbe.

"Cea mai populară variantă este cea în care opt ore mănânci, 16 ore posteşti. (...) Am experimentat mai multe variante şi, în momentul de față, cea mai eficientă variantă, pe termen lung, mi se pare cea în care ai o perioadă de post între 12 şi 16 ore", a mai spus aceasta.

