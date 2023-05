De câte cafele pe zi au nevoie angajații pentru a rezista la muncă - Studiu

O persoană petrece în medie aproape 50 de ore pe an cumpărând băuturi la cafenea în timpul zilei de lucru. Un sondaj efectuat pe 2.000 de angajați la fața locului a constatat că angajații au nevoie de aproximativ 16 minute pentru a părăsi biroul, a cumpăra o băutură și a se întoarce înapoi la muncă. Cu trei astfel de călătorii pe săptămână, angajații ajung să piardă o săptămână întreagă de lucru pe an, scrie New York Post.



Cu toate acestea, a avea o băutură preferată în mână poate ajuta la începerea zilei. Pentru a-și desfășura ziua de lucru, oamenii de obicei se organizează (60%), își sorbesc băutura preferată (59%) și își verifică e-mailurile (55%).

În timp ce o ceașcă de cafea fierbinte (66%) este cea mai populară băutură a zilei, participanții preferă și băuturile reci, cum ar fi cafeaua cu gheață (47%), apa (45%) și apa aromată (30%).

De câte cafele pe zi au nevoie angajații pentru a rezista la muncă





Realizat de OnePoll, sondajul a mai constatat că poate exista o legătură între preferința băuturilor și productivitate. 77% dintre băutorii de cafea au nevoie de două sau mai multe căni de cafea pentru a se simți productivi într-o zi de lucru, aproape un sfert (24%) notând că luni este ziua din săptămână în care au nevoie de și mai multă cafea.



Șase din 10 (60%) apelează la o ceașcă fierbinte de cafea pentru a-și îmbunătăți starea de spirit și la locul de muncă. Uneori, totuși, este nevoie să fii creativ cu băutura pentru a împrospăta lucrurile. Aproape două treimi (64%) întotdeauna sau „destul de des schimbă tipul de băutură pe care o consumă pe măsură ce orele trec.

Alte băuturi preferate

Pe lângă cafeaua fierbinte (77%), oamenii mai beau apă (70%), cafea cu gheață (64%), ceai (62%), suc (55%) și apă aromată (51%) în timp ce lucrează, printre alte băuturi. .



"Peste o treime (37%) dintre cei chestionați ar dori să își poată prepara băuturi calde și reci și mai mult de un sfert (26%) doresc să poată prepara diferite tipuri de băuturi la locul de muncă", a spus Camille Vareille, VP, Șef al departamentului de marketing pentru Americi, Lavazza Group.

Cât cheltuie angajații pe cafea





Banii cheltuiți pe băuturi, de asemenea, se adună rapid. În timp ce se află la cafenea, un american cumpără în medie aproximativ 2,5 băuturi, însumând aproximativ 16 USD per vizită. Cu mai mult de trei vizite la cafenea pe săptămână, costurile se ridică la peste 2.800 USD pe an.

"Sondajul a arătat că aproape 87% dintre respondenți mergeau la birou între două și trei zile pe săptămână. Peste opt din 10 angajați au spus că a avea băuturi gratuite ca avantaj la locul de muncă îi va face să se simtă apreciați, iar oferirea de băuturi gratuite a fost cel mai solicitat avantaj pentru a încuraja angajații să lucreze de la birou. Investiția într-o serie de băuturi la fața locului nu numai că poate economisi timp și bani angajaților, ci și îi poate ajuta să revină la birou", a adăugat Vareille.

