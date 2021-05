Dani Oțil a făcut-o praf pe Mihaela Rădulescu, după nuntă: Am înțeles că a fost doliu, se pot depune flori la Monaco

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au spus da în weekend, în prima zi a relaxării măsurilor de protecție anti-COVID-19. După anunțul că vor deveni părinți de băiat, decizia celor doi a surprins pe toată lumea, pentru că totul a fost planificat cu maximă discreție.

"Doamnelor și domnilor, se vede cu ochiul liber, suntem mai mulți căsătoriți în emisiune. Accept, o să mi-o iau pe toate părțile. Probabil voi fi împuns că n-am avut sarmale, dar vă reamintesc... nu a fost o nuntă! A fost team building, pentru că din cei 42 - 44 câți am fost, că legea lasă 50 - 60 afară cum am fost noi, dar n-am știu cu câți vin unii dintre voi care v-ați anunțat +1, n-am știut cine, cine e, am zis să-mi las o marjă de eroare.

Dar fiind garden party și fiind numai cu voi și cu rudele mele apropiate, am zis să nu aduc sarmale. E garden party. Am terminat la 9 jumate frumos, chiar dacă unii au ținut cu dinții că plece la zece fără zece. Accept toate răutățile, puteți să mi le dați pe toate. Vă anunț că e tot așa, și căsătorit și necăsătorit", a spus Dani Oțil, în direct la Neatza cu Răzvan și Dani.

Răzvan și Dani, glume după nuntă

Dani Oțil: Eu ar fi trebuit să fiu în luna de miere acum! De ce nu am liber?

Răzvan Simion: Păi noi n-am avut de când am ales meseria asta. Nici Paște, nici Crăciun... de ce te-ai trezit acum? Câte zile ai primit? Două zile? Cât are prin lege? (...) 5 zile?!

Dani Oțil: Dar de ce? Te lovești la cap?

Răzvan Simion: A fost prima dată când m-au lovit pantofii la o nuntă!

Dani Oțil, glumă acidă la adresa Mihaelei Rădulescu

Nici astroloaga de la Neatza cu Răzvan și Dani nu l-a lăsat pe proaspătul căsătorit așa ușor și l-a luat puțin la mișto, însă replica matinalului nu a întârziat să apară și a transmis un mesaj acid la adresa Mihaelei Rădulescu,

"Mi-au scris o grămadă de oameni, de femei, că s-a căsătorit Dani și speră că mai au și ele o șansă în cazul ăsta și aștepată de ani buni să fie luate. Au zis că dacă te-ai însurat tu, le-a revenit speranța", a spus astroloaga.

"Apropo de asta, am înțeles că a fost și un pic de doliu într-o parte a Bucureștiului. Cică s-a plâns mult! Dacă vreți să faceți o depunere de flori, la restaurant puteți, faceți acolo un colțișor. Se pot depune flori, apropo, și la Monaco, dacă...", a fost remarca acidă a lui Dani Oțil.

Cine sunt nașii celebri ai lui Dani Oțil și ai Gabrielei Prisăcariu. El este un politician cunoscut

Vezi mai multe: GALERIE FOTO Cine sunt nașii celebri ai lui Dani Oțil și ai Gabrielei Prisăcariu. El este un politician cunoscut

Un alt detaliu care i-a uimit pe fanii cuplului a fost perechea de nași pe care și-au ales-o, două persoane cunoscute în showbiz. Ei bine, nașii de cununie ai celor doi au fost Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu, care au petrecut până târziu alături de miri.

Roxana Ionescu, cunoscută drept "Mama Natură" de la emisiunile la care era asistentă în trecut, a fost îmbrăcată într-un costum albastru electrizant, cu umeri supradimensionați și a purtat o pereche de pantofi galbeni.

Cine e și cu ce se ocupă Tinu Vidaicu

Roxana Ionescu și Tinu Vidaicu s-au căsătorit în luna februarie a anului 2020, după o relație de cinci ani și trăiesc o frumoasă poveste de iubire.

Dacă Roxana Ionescu este o vedetă cunoscută în întreaga țară, soțul ei este cunoscut mai degrabă la nivel județean, deși, de-a lungul timpului, în domeniul artistic, l-a făcut celebru printre colegii de breaslă.

Tinu Vidaicu, pe numele său real Valentin-Florin Vidaicu, are 40 de ani și este administrator public al județului Caraș-Severin, funcție pe care o ocupă începând cu luna ianuarie a anului 2021.

Mai mult, din anul 2004, nașul lui Dani Oțil s-a ocupat cu managementul artistic, organizarea de evenimente, branding, marketing şi coaching și a fost unul dintre cei mai cunoscuți DJ din Timișoara.