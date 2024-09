Cum să marinezi corect carnea pentru grătar. Nutriționistul Mihaela Bilic: Putem bloca formarea de compuși aromatici toxici

VEZI ȘI: Mitul cancerului de la consumul de carne, demontat de Mihaela Bilic: Nu există așa ceva, potoliți-vă. Stresul este mult mai rău

Mihaela Bilic susține că deși mulți dintre noi avem impresia că o carne pregătită la grătar nu este tocmai sănătoasă, aceasta poate fi dacă o marinăm corect. Astfel, nutriționistul recomandă marinarea cărnii cu vin sau bere, explicând că astfel avem parte de cel mai puternic efect inhibitor în ceea ce privește formarea HPA .

"Grătar cu bere sau grătar în bere? Vă e teamă că o carne rumenită la grătar nu e atât de sănătoasă pe cat e de gustoasă? Aflați că putem bloca formarea de compuși aromatici toxici cu un pahar de vin sau bere… nu de băut, ci pentru marinat. În domeniul gătirii cărnii prin prăjire sau frigere pe grătarul cu cărbune există studii care ne confirmă că un grătar corect executat e de nerefuzat.

Un studiu privind influența marinării în vin versus marinarea în bere a cărnii arată că după 6 ore de marinare conținutul de amine aromatice testate prin cromatografie HPLC s-a redus cu 40% respectiv 88%, iar din punct de vedere senzorial carnea marinată în bere și apoi prăjită a întrunit cel mai ridicat scor de siguranță.

Nutriționistul Mihaela Bilic: Știința pusă în slujba nutriției vine cu soluții pentru ca oamenii să gătească nu doar savuros, ci și sănătos

În ceea ce privește frigerea pe grătarul cu cărbune, unde există cel mai risc de formare a hidrocarburilor aromatice policiclice, un alt studiu a arătat că marinarea în bere pilsner, bere pilsner fără alcool și bere brună are efecte diferite, după cum urmează: berea brună a prezentat cel mai puternic efect inhibitor în ceea ce privește formarea HPA (68%), urmată de berea pilsner fără alcool (36,5%) și în cele din urmă de berea pilsner (29,5%).

Explicația este efectul protector al flavonoizilor și a altor fitonutrienți prezenți în băuturile fermentate, ceea ce argumentează că știința pusă în slujba nutriției vine cu soluții pentru ca oamenii să gătească nu doar savuros, ci și sănătos", a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Captură foto: Facebook Mihaela Bilic

Ingredientul secret pentru cea mai bună friptură la grătar. Mihaela Bilic: Va fi mai fragedă și gustoasă

Reamintim că anterior, Mihaela Bilic a dezvăluit ingredientul secret pentru cea mai bună friptură la grătar.

”Ce trebuie să facem ca friptura la grătar să iasă fragedă și gustoasă? Secretul nu stă în condimente, ci în fezandare. Fezandare înseamnă să o lăsăm măcar 12 ore în contact cu un mediu acid. Mulți folosesc zeamă de lămâie, oțet, vin.

Eu folosesc un ingredient secret: iaurtul. Iaurtul are aciditate, are calciu și acele culturi bacteriene, bacterii lactice, care fac un proces suplimentar, pentru că avem nevoie de această predigestie a proteinelor. Carnea are proteine, iar în momentul în care o punem într-un mediu acid, începe digestia.

Bucata de carne care a stat în contact cu mediul acid, va fi mai fragedă și gustoasă. Iaurtul poate avea și acest rol magic: fezandează carnea și o face fragedă și gustoasă pentru grătar”, a explicat anterior nutriționistul Mihaela Bilic, într-un clip postat pe contul său de Facebook.

