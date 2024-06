Cum a ajuns Oana Ciolacu să fie nașa Andei Adam. Este bună prietenă cu Anamaria Prodan: "Am crescut împreună. O știu de când era mică"

Cum s-au cunoscut

Oana și Gerald Ciolacu i-au cunoscut pe Anda Adam și soțul ei, Joseph Eudor Mohaci, pe platoruile de filmare de la "Miami Bici 2", devenind buni prieteni. După ce a rămas fără nași, vedeta a apelat la la cei doi, iar sâmbătă, 29 iunie, le-au fost alături în cea mai frumoasă zi de viața lor.

"Ne-am cunoscut la Hollywood. Pe platourile de filmare de la "Miami Bici". Mi-a plăcut foarte mult pentru că ne-a ajutat. Ea având experiență, ne ghida cum să ne pregătim, cum să ne controlăm emoțiile. Ditamai diva Anda Adam era prin copaci și ne făcea reel-uri. Ne-a ajutat foarte mult. M-a impresionat. Cum am perceput-o eu din spatele ecranului și ce am văzut în realitate... Pe noi ne-a onorat invitația de a fi nași. Sunt oameni extraordinari, cu principii de viață și noi am avut o chimie bună de cuplu. Au venit în Las Vegas, am mers împreună la David Guetta, ne-am distrat și acasă”, a povestit Oana Ciolacu, pentru Antena Stars, potrivit click.ro.

"Am rămas prieteni pe viață. Am crescut împreună"

Oana și Gerald Ciolacu locuiesc de peste 20 de ani în SUA. Cei doi duc o viață luxoasă în Las Vegas, conducând împreună o afacere în domeniul imobiliar. Ba mai mult, au apărut și în reality show-ul Anamariei Prodan, care s-a difuzat la Antena Stars.

"Eu am trăit în New York, Los Angeles, o perioadă, apoi m-am mutat în Las Vegas. Am mai fost ca vizitator (n.r. în New York), e diferit față de ce vezi ca turist și ce vezi când locuiești acolo. E o viață normală în Las Vegas. Lumea știe numai de Vegas, dar la jumătate de oră poți merge cu barca pe lac. Este ofertant. Noi avem o viață socială, mergem la show-uri, la fine dining-uri. Când ne vin prietenii, mai jucăm și la cazino, în rest suntem oameni normali. Noi acolo construim case. Este un oraș ofertant, iar Vegas-ul tot crește. Eu îl ajut cu design-ul”, a mai spus Oana Ciolacu.

"Oana este prietena mea din tinerețe. Suntem ca o familie, de atât de mulți ani. Am rămas prieteni pe viață. Am crescut împreună. Am construit afaceri împreună. Astăzi suntem la fel de uniți, chiar dacă anii au trecut peste noi. Eu și Gerald eram șefii grupului și astăzi ne alintăm tot așa noi suntem. Cei mai deștepți și cei mai frumoși. Pe Oana o știu de când era mică, o dulceață de femeie. Pură, suflet de copil bun, fără ură. Îi iubesc tare mult. Astăzi, ei fac parte din grupul de milionari ai Las Vegas-ului și fac cinste României. Au fost în reality show-ul meu, prieteni din copilărie”, a spus Anamaria Prodan pentru Click!

