Cristina Ciobănașu, despre relația cu cele două mame ale sale: Mai dificil e atunci când se întâlnesc

"Cum am mai spus, sunt un om foarte norocos. Am primit mai multe decât mi-aș fi putut dori vreodată. Întotdeauna am spus că pentru mine cele mai importante lucruri în viață sunt familia și prietenii. Dar să ai două familii… asta e extra.

Cât despre viața cu două mame, pot să spun că primesc de două ori mai multă iubire, de două ori mai multă grijă, de două ori mai multe sfaturi, de două ori mai multe confirmări și așa mai departe. Cum ar putea să nu fie minunat? Le iubesc la fel de mult pe amândouă, însă relaționez diferit cu fiecare dintre ele. Mai dificil e atunci când se întâlnesc și mă pun amândouă la colț… De fiecare dată pierd teren în fața lor", a spus Cristina Ciobănașu pentru viva.ro.

Povestea Cristinei Ciobănașu

În urmă cu 13 ani, Cristina Ciobănaşu participa la emisiunea "Dansez pentru tine", de la Pro TV. Pe atunci, actrița trăia cu bunica şi fratele său într-o singură cameră, nu aveau nici baie şi nici bucătărie. Alex Velea a dansat pentru ea împreună cu Cristina Stoicescu. Povestea ei a fost cunoscută și de Ruxandra Ion, mama ei adoptivă și fostul director al postului Acasă TV. Cristina Ciobănaşu ţine legătura constant cu cei dragi, cu mama biologică.

În toată această perioadă de continuă schimbare, vedeta l-a cunoscut, pe platourile de filmare, pe Vlad Gherman alături de care a trăit o frumoasă poveste de iubire, până la începutul acestui an, când cei doi actori au anunțat că drumurile lor se despart, după nouă ani de relație.

"Ăsta o să fie un video diferit, greu de făcut și cu atât mai greu de digerat, însă îl facem pentru că voi ne-ați fost întotdeauna alături, ne-ați susținut și unii dintre noi ați și crescut alături de noi și meritați să știți adevărul de la noi, oricât de dureros sau greu de crezut ar fi. Cris și cu mine ne-am despărțit”, spunea, atunci, Vlad Gherman pe Facebook.

"Eu și Vlad nu mai formăm un cuplu. Am decis împreună că e mai bine să o luăm pe drumuri separate, însă rămânem prieteni”, spunea și Cristina Ciobănașu.