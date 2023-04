Crime+Investigation: Recomandările lunii mai

În luna mai, la Crime+Investigation, actorul Will Mellor cercetează cum și de ce unii ofițeri de poliție trec de la aplicarea legii la încălcarea ei în noua serie „Polițiști ucigași”, urmărim poveștile convergente ale doi criminali în serie, Sean Vincent Gillis și Derrick Todd Lee, în mini-seria despre crime adevărate „Criminali în serie: Ucigașii din Baton Rouge” și explorăm răsturnările de situație ale unora dintre cele mai fascinante interogatorii făcute vreodată în sezonul 2 al seriei „La Interogatoriu”.

Polițiști ucigași cu Will Mellor (8x60')

Începe luni, 8 mai, de la ora 23:00

Titlul original: Cops Who Kill with Will Mellor

Seria „Polițiști ucigași” prezintă opt cazuri de crimă și trădare comise de ofițeri de poliție din Marea Britanie și din întreaga lume. În fiecare episod al emisiunii, prezentatorul și actorul Will Mellor este acompaniat de experți, printre care fosta inspectoare de poliție Julie McKay, psihologul Serena Simmons și fostul detectiv Howard Groves, pentru a înțelege cum și de ce unii ofițeri de poliție trec de la aplicarea legii la încălcarea ei, cum au fost aduși în cele din urmă în fața justiției și care au fost consecințele îngrozitoare pentru toți cei implicați.

Criminali în serie: Ucigașii din Baton Rouge (4x60')

Începe sâmbătă, 13 mai, de la ora 23:00

Titlul original: Butchers Of The Bayou

Pe parcursul unui deceniu, doi criminali în serie au terorizat femeile din Baton Rouge, Louisiana, violând și ucigând, dezmembrând și recurgând la canibalism. Nu s-au întâlnit niciodată, dar fiecare dintre ei știa ce făcea celălalt și, în mod pervers, se pare că încercau să se întreacă unul pe celălalt în ceea ce privește depravarea și devianța sexuală. Poveștile convergente ale lui Sean Vincent Gillis și Derrick Todd Lee sunt spuse în această mini-serie captivantă despre crime adevărate.

La Interogatoriu Sezonul 2 (10x60')

Începe duminică, 28 mai, de la ora 23:00

Titlul original: Interrogation Raw

Cazurile penale pot fi câștigate sau pierdute în sala de interogatoriu. Succesul poate aduce dreptate victimelor, eșecul - eliberarea vinovaților. „La interogatoriu” este un nou serial despre crime adevărate care explorează răsturnările delicate de situație ale unora dintre cele mai fascinante interogatorii făcute vreodată. Cele zece episoade vor dezvălui fiecare tactică, fiecare moment decisiv care are loc între acei patru pereți. Detectivii implicați vor comenta scenă cu scenă înregistrările interogatoriilor, relevând adesea un joc cu miză mare de-a șoarecele și pisica. Tensiunea atinge cote maxime, deoarece, prin lege, niciun suspect nu este obligat să vorbească. Cei care o fac se pot opri în orice moment. „La interogatoriu” este o cursă contra cronometru și totul este în joc.

Despre Crime+Investigation®

Crime+Investigation® dezvăluie lumea complexă a crimelor, purtând telespectatorii într-o călătorie în căutarea adevărului, dreptății și a unei mai bune înțelegeri a comportamentului unui ucigaș.

Fiecare călătorie este personală și emoțională, fiind completată de poveștile anchetatorilor, experților și a victimelor și apropiaților acestora. Crime+Investigation® este disponibil la nivel internațional în peste 50 de milioane de locații și difuzat în 18 limbi.

Crime+Investigation® a fost lansat în România în 2013 și este prezent pe toate platformele majore de cablu din țară, inclusiv: Focus Sat, Next-Gen Communications, Orange și Vodafone.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News