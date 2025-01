Crăciuniţele şi vâscul, toxice pentru animalele de companie. O altă plantă decorativă, letală pentru animale, dar şi copii

Avertismentul vine de la Conf. dr. Gheorghe Valentin Goran, în cadrul emisiunii DC Anima.

"Din curiozitate şi din plictiseală, pot să se intoxice mai ales pisicile, dar şi câinii, cu plante decorative din perioada de iarnă. Crăciuniţa este soră, de departe, cu laptele cucului. Dacă rupi crăciuniţa, o să curgă un latex care produce efecte iritante şi digestive. Nu foarte severe. Depinde, însă, de cantitate.

Apoi, vâscul conţine o serie de substanţe foarte toxice, şi ar trebui pus cât mai sus, acolo unde nu ajunge niciun animal de companie", a declarat conf.dr. Gheorghe Valentin Goran.

Cea mai periculoasă plantă de iarnă

Dacă încă mai aveţi bradul natural de Crăciun în casă, e bine să ştiţi şi aici câteva lucruri.

"Conţine nişte răşini, dar nu sunt lucruri atât de grave. Din cauza acelor ar putea fi nişte traumatisme, eventual. Ceva iritaţii la nivelul cavităţii bucale, vomă sau diaree. Altfel nu.

Dar există şi nu se prea ştie despre asta, în perioada asta comercializată o plantă foarte toxică, care popular se numeşte Spânz. Se comercializează sub denumirea de trandafirul de iarnă. Are o floare foarte frumoasă, albă, frunzele sunt şi ele decorative. O singură frunză ar putea determina intoxicaţii mortale la animale de companie, dar şi la copii. Are substanţe care determină efecte digestive, efecte cardiace şi neurologice. Împreună pot produce un complex de semne care pot duce chiar la moarte", a mai declarat specialistul.

