Cornelia Rednic, despre zvonurile apărute: Să nu se mai audă că am slăbit și am ajuns în spital!

"Mi-aș dori să nu se mai audă că am slăbit și am ajuns în spital"

"Foarte multă lume îmi zice că arăt bine. Îmi place, îmi cade bine când îmi spun oamenii că sunt frumoasă, că am o energie bună, că se simt bine în jurul meu. Am ales să dau la o parte orice fel de gând negativ. Viața îți oferă tot felul de situații. Am ales să răspund cu bine la absolut orice situație, să fiu așa cum mi-aș dori ca toți ceilalți să fie cu mine', a povestit Cornelia Rednic, pentru fanatik.ro.

"Eu am predispoziție spre îngrășare. Mi-aș dori să nu se mai audă că am slăbit și am ajuns în spital. Niciodată nu am ajuns în spital. Da, am făcut o foame prin 1998, atunci mi s-a slăbit puțin organismul. (…) Nu mănânc foarte mult. Tot eu trebuie să mă autoeduc. Eu sunt o gurmandă. Pentru mine este o plăcere tot ce e legat de mâncare. Fac mâncare cu o bucurie și cu un drag de nu se poate", a mai explicat vedeta.

"Nu mai fac sport"

"Niciun tratament corporal nu fac. În ultima perioadă, recunosc că nu mai fac sport. Poate că am devenit un pic mai leneșă. Eu alergam foarte mult. Am făcut și sport de sală foarte mulți ani. Mie îmi place aerul liber, libertatea. Alergam 6-7 kilometri. Făceam mișcare. Recunosc că în ultima perioadă am lăsat-o un pic moale, dar trebuie să reiau. (....) Îmi place foarte mult să mă îmbrac frumos. Am niște rochii foarte frumoase. M-am tuns și, de atunci, toată lumea îmi spune că arăt foarte bine. Nu ies niciodată din casă nearanjată. Îmi place să fiu aranjată.

Știi că e chestia asta cu no make-up, no filter, nu înțeleg de ce ar vrea cineva să vadă vreo doamnă nemachiată. Care este câștigul? Da, avem cearcăne uneori, avem pungi sub ochi, poate am muncit mult. Avem dreptul să avem zile în care să arătăm rău. Asta nu înseamnă că eu, dacă în ziua aia ies până la piață sau să iau pâine, nu trebuie să mă aranjez. Eu mă aranjez pentru oamenii care mă văd, merită respectul ăsta din partea mea. Nu am make-up artist, eu singură mă machiez", a mai transmis ea.

"Eu am slăbit în ’98 și atunci m-am cam înfometat. Peste 30 de kg am slăbit atunci în 3 luni. Atunci nu era la modă să discuți cu un nutriționist. Atunci fiecare făcea cum știa. Acum mi-am schimbat stilul de viață. Mi-a căzut părul atunci când am slăbit drastic. Eu nu i-am dat sufiecientă hrană și am fost nevoită să fac un tratament de regenerare a părului. Nu îmi mai plăcea cum arăt, dar nu să mă urăsc", spunea Cornelia Rednic, în aprilie, la Antena Stars.