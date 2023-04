Consumatorii de cafea fac câte 1.000 de pași în plus zilnic, dar pierd în jur de 30 de minute de somn - Studiu

Consumatorii de cafea fac câte 1.000 de pași în plus zilnic, dar pierd în jur de 30 de minute de somn / Foto: Pixabay, de tookapic

Potrivit unui studiu, consumatorii de cafea fac câte 1.000 de pași în plus zilnic, dar pierd în jur de 30 de minute de somn.

Un studiu recent publicat în The New England Journal of Medicine a examinat impactul cafelei asupra mai multor domenii ale sănătății, inclusiv aritmiile cardiace, nivelul de activitate, somnul și zahărul din sânge.



Cercetătorii au descoperit că oamenii care au băut cafea au făcut mai mulți pași zilnic, dar au dormit mai puțin decât cei care nu au băut cafea.



Participanții care au băut cafea au avut mai multe contracții ventriculare premature, un tip de bătăi suplimentare ale inimii. Cercetarea sugerează că de obicei consumul de cafea afectează oamenii în mod diferit.

Beneficiile cafelei pentru sănătate



Cafeaua este o băutură foarte populară în întreaga lume. Acest lucru o face un subiect comun de interes pentru cercetare. La urma urmei, dacă mulți oameni o beau, pare a fi o idee bună să știi cum afectează sănătatea.



Unele cercetări sugerează că această băutură poate fi asociată cu un risc mai scăzut de mortalitate. De asemenea, poate ajuta la reducerea riscului de diabet de tip doi, obezitate și unele tipuri de cancer.



Cu toate acestea, doar pentru că prezintă multe beneficii potențiale pentru sănătate nu înseamnă că toată lumea ar trebui să o bea. Și modul în care oamenii își consumă cafeaua face diferența. Adăugarea de smântână și zahăr poate anula unele dintre potențialele beneficii pentru sănătate ale cafelei.

Dr. Chip Lavie, cardiolog și director de reabilitare și prevenire cardiacă la Ochsner Health, care nu a fost implicat în studiu, a explicat pentru Medical News Today:



"Majoritatea studiilor sugerează că consumul de cafea este asociat cu o supraviețuire mai bună, mai puține decese cardiovasculare, mai puține accidente vasculare cerebrale și insuficiență cardiacă, mai puțină hipertensiune cronică (în timp ce o doză foarte mare poate crește tranzitoriu tensiunea arterială) și îmbunătățiri ale unor factori de risc, cum ar fi diabetul de tip 2 și dislipidemia. Aceste beneficii sunt în mare parte colectate din studii observaționale ample".

Efectul cafelei: mai mulți pași, mai puțin somn



Acest studiu special a analizat ritmurile inimii, somnul, numărul zilnic de pași și zahărul din sânge în relație cu consumul de cafea.



Cercetătorii au inclus 100 de participanți adulți sănătoși în analiza lor, iar studiul a fost un studiu randomizat. Perioada de colectare a datelor a fost de două săptămâni. Participanții au purtat monitoare de electrocardiogramă (ECG) pentru a examina ritmurile cardiace și au purtat dispozitive Fitbit pentru a urmări numărul de pași și timpul de somn. În cele din urmă, participanții au purtat și un monitor continuu de glucoză pentru a ține evidența nivelurilor de zahăr din sânge.

Participanții au fost apoi desemnați fie să bea cafea timp de două zile, fie să se abțină de la cofeină timp de două zile. Aceste atribuiri aleatorii au continuat pe parcursul celor paisprezece zile, astfel încât niciun participant nu a consumat sau s-a abținut de la cafea mai mult de două zile.



Cercetătorii căutau să vadă dacă participanții au avut contracții atriale mai mult sau mai puțin premature în zilele în care au băut cafea. Contracțiile atriale premature (PAC) sunt bătăi suplimentare ale inimii care încep în camerele superioare ale inimii.



Deși uneori benigne, autorii studiului notează că PAC-urile pot contribui la un ritm cardiac mai periculos: fibrilația atrială. Cercetătorii au descoperit că consumul de cafea nu a fost asociat cu mai multe PAC. Ei au descoperit, de asemenea, că consumul de cafea nu pare să afecteze nivelul zahărului din sânge.

