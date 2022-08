Concert Aerosmith pe RADIO DC NEWS: "A Little South Of Sanity 1998”. Continuă seria ”Midnight Live Concerts”

În această sâmbătă, de la ora 23.59.00, sunteți invitați concertul celor de la Aerosmith, pe RADIO DC NEWS.

Este vorba despre show-ul "A Little South Of Sanity 1998".

Melodiile au fost înregistrate în timpul a două turnee complet diferite: GET A GRIP (1993-94) și NINE LIVES (1997-98), show-ul marcând și o reîntâlnire cu Jack Douglas, producătorul trupei în zilele lor de început, din anii '70, cel care i-a ajutat pe băieții din Beantown să creioneze această colecție.

Veți putea asculta 23 de piese și aproape 2 ore de un show perfect marca Aerosmith.

Seria Midnight Live Concerts va continua și duminică la RADIO DCNEWS:

Duminică 14 August 2022, Ora 23.59.00 Pearl Jam - Let's Play Two Live (OMS) 2017.

Nu uitați! Sâmbătă noapte vă așteptăm pe RADIO DCNEWS la concert!

Aerosmith

Aerosmith este o trupă rock americană formată în Boston în 1970.

Grupul este format din Steven Tyler (voce principal), Joe Perry (chitară), Tom Hamilton (bas), Joey Kramer (tobe) și Brad Whitford (chitară).

Stilul lor, care este înrădăcinat în hard rock bazat pe blues, a încorporat și elemente de pop rock, heavy metal, [glam metal ,și rhythm and blues, și a inspirat mulți artiști rock ulterior.

Ei sunt uneori denumiți ca „băieții răi din Boston” și „cea mai mare trupă de rock and roll din America”.

Intrați într-un ușor con de umbră la începutul anilor 80, cei de la Aerosmith și-au recâștigat nivelul anterior de popularitate, odată cu colaborarea din 1986 cu grupul de rap Run–DMC la un remake al piesei „Walk This Way ”.

La sfârșitul anilor 1980 și 1990, trupa a câștigat numeroase premii pentru muzica de pe albumele multi-platină Pump (1989), Get a Grip (1993) și Nine Lives (1997), în timp ce trupa a început și cele mai extinse turnee de concerte de până atunci.

Cele mai mari hituri ale lor în această perioadă au inclus „Dude (Looks Like a Lady) ”, „ Angel ”, „ Rag Doll ”, „Janie’s Got a Gun ”, „ What It Takes ”, „Livin’ on the Edge ", "Cryin' " și "Crazy ".

Aerosmith este cea mai bine vândută trupă americană de hard rock din toate timpurile, cu vânzări de peste 150 de milioane de discuri în întreaga lume, inclusiv peste 85 de milioane de discuri în Statele Unite.

În ciuda popularității și succesului Aerosmith în anii 1970, abia după revenirea lor la sfârșitul anilor 1980 și 1990, au început să câștige premiile și recunoașterile importante.

Cu 25 de albume de aur, 18 de platină și 12 albume multi-platină, ei dețin recordul pentru cele mai multe certificări totale de către un grup american și sunt la egalitate pentru cele mai multe albume multi-platină de către un grup american. Ei au obținut 21 de hituri din Top 40 în topul US Hot 100, nouă hituri Mainstream Rock numărul unu , patru premii Grammy , șase premii americane pentru muzică și zece premii MTV Video Music .

Au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fameîn 2001, și s-au clasat pe locul 57 și, respectiv, 30 pe listele Rolling Stone și VH1 ale celor mai mari 100 de artiști ai tuturor timpurilor.

În 2013, Tyler și Perry au fost incluși în Songwriters Hall of Fame , iar în 2020, trupa a primit premiul MusiCares Person of the Year.

