Comediantul Vio, făcut praf de colegii săi, în timpul unei emisiuni tv: "Ce prost ești!"

Tradiția binecunoscutului „tratament“ al show-ului de umor va continua și în cadrul celui de-al 12-lea episod de audiții, când Vio va ocupa scaunul juratului special. Cosmin Natanticu, Sorin Pârcălab și Vlad Dobrescu vor veni special să-l ia la roast, iar rezultatul va fi unul savuros. Ce glume „acide“ au făcut la adresa lui Vio, care au fost reacțiile lui și cine sunt concurenții care au reușit să aibă o șansă de a se califica direct în finală, telespectatorii pot afla duminică, începând cu ora 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

"Ce prost ești!"

Sorin Pârcălab a fost primul care i-a făcut roast lui Vio și, înainte să urce pe scenă, el a dezvăluit cum s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 10 ani. „Vio este unul dintre cei mai înțelepți comedianți, el are tot timpul vorbele la el – vorbe precum: "Da, da, ce tare!", "Ce bună e asta, bă, baiatule!" sau "Ce prost ești!". Dar expresia care bucură oamenii cel mai mult rămâne: "Atât din partea mea, urmează Teo". (…). Când m-au sunat să-mi spună că trebuie să vin în seara asta, am rămas un pic mirat, pentru că Vio mi-a zis că are de cules struguri“, a spus Sorin Pârcălab, care a avut mai multe poante despre afacerea cu vin pe care prietenul său o deține împreună cu Dan Frânculescu.

"Un comediant care face vin! Ce mai urmează? Un rapper care face supă?"

De altfel, glume despre licoarea lui Bachus, care este produsă sub conducerea celor doi comedianți, au existat și în timpul momentului creat de Vlad Dobrescu. "A uimit pe toată lumea când a intrat în afaceri, ca producător de vin și toată lumea a zis: "Uau! Un comediant care face vin! Ce mai urmează? Un rapper care face supă?". Caterinca e că… pentru cine nu știe: și eu sunt antreprenor, am un bistro de supe. Am devenit pasionat de supe după ce am băut vinul lui Vio, căutând un leac pentru asta. Ca orice moldovean care se respectă, Vio face vin ca să aibă ce să dea la vecini“, a afirmat rapper-ul, stârnind hohote de râs.

Cosmin Natanticu a avut și el câteva replici amuzante despre afacerea cu vin a lui Vio, însă, și-a îndreptat atenția și către alte detalii din viața acestuia. "Ca să înțeleagă toată lumea, cariera lui seamănă cu fotografia… în sensul că: fotografia a fost inventată în 1839, dar abia după 100 de ani s-a zâmbit pentru prima dată în fotografii. Vio face stand-up de 18 ani… (…) La clubul de comedie 99, clubul de casă a lui Vio, la intrare, este scrisă pe jos una dintre glumele lui. Ce mod subtil de a spune: "Treceți peste!“, a zis concurentul de la Te cunosc de undeva!”.

Care sunt cele mai acide glume spuse de cei trei prieteni ai lui Vio, ce replici le-a dat acesta și cum i-au surprins concurenții pe cei patru jurați iUmor, telespectatorii pot descoperi urmărind noul episod, difuzat duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Episodul 12 din serialul iMai Mult Umor va fi difuzat duminică, la Antena 1, imediat după iUmor, iar pe AntenaPLAY poate fi văzut oricând. În noul sezon iMai mult umor, Vlad Drăgulin îl impersonează pe Nicuşor de la Brăila, personajul devenit viral în cadrul emisiunii În Puii Mei de la Antena 1.

