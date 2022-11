CM2022, Qatar. Sârbii, frustraţi de egalul cu Camerun

"Sunt foarte mulţumit de jucătorii mei, fiindcă au arătat altă faţă în comparaţie cu primul meci", pierdut cu 2-0 contra Braziliei, a afirmat Stojkovic.



"Ne simţim frustraţi de rezultat: am condus cu 3-1. Cred că am reacţionat foarte bine după golul lor. Echipa şi-a revenit complet, ne-am creat mai multe ocazii importante şi am dat trei goluri", a spus tehnicianul sârb. "Am făcut două greşeli uriaşe în apărare. La acest nivel este foarte periculos să urci sus când adversarul are mingea. Aceste două greşeli ne-au costat victoria. Este greu de înţeles şi complet inutil", a adăugat el.



Stojkovic s-a referit la accidentările suferite în repriza a doua de fundaşii săi Strahinja Pavlovic şi Milos Veljkovic. "Am avut din nou ghinionul că au cerut schimbarea doi fundaşi centrali, Pavlovic şi Veljkovic. A trebuit să reacţionăm fiindcă ei aveau doi atacanţi. Avem ghinion cu accidentările, asta ne îngrijorează. Astazi a trebuit sa facem din nou înlocuiri forţate", a spus selecţionerul .



Echipele Camerunului şi Serbiei au terminat la egalitate, 3-3 (1-2), luni, pe Al Janoub Stadium din Al Wakrah, într-un meci din Grupa G a Cupei Mondiale 2022.



Pentru leii neîmblânziţi au marcat Jean-Charles Castelletto (29), Vincent Aboubakar (63) şi Eric Maxim Choupo-Moting (66), în timp ce Strahinja Pavlovic (45+1), Sergej Milinkovic-Savic (45+3) şi Aleksandar Mitrovic (53) au înscris golurile Serbiei.



În primele meci din grupă, Camerunul a fost învins de Elveţia cu 1-0, iar Serbia a pierdut cu 0-2 în faţa Braziliei. Ultimele partide din grupă se vor juca pe 2 decembrie, Serbia - Elveţia (Stadium 974 - Doha, 21:00) şi Camerun - Brazilia (Lusail Stadium- Al Daayen, 21:00), scrie Agerpres.

Camerunezii, mesaj pentru fani după meci

"Cel mai important este să le oferi camerunezilor emoţii. Contează mentalitatea şi spiritul colectiv şi, în acest sens, noi am făcut un joc mare", a afirmat jucătorul în vârstă de 30 de ani, a cărui introducere în minutul 55 al partidei cu Serbia a făcut ca "leii neîmblânziţi" să nu egaleze recordul nedorit de nouă înfrângeri consecutive la Cupa Mondială.



"În aceste competiţii trebuie să arăţi dorinţa de victorie", a spus Aboubakar, care a jucat şi la Mondialul din 2010, când avea 18 ani. "Coechipierii mei au făcut o primă repriză foarte bună, în ciuda unor mici greşeli. Noi i-am simţit că sunt fragili şi cam obosiţi. Când am intrat, am încercat să dau totul", a adăugat el.



Campionatul Mondial din 2022. Xavi spune că există prejudecăți și critici injuste la adresa Qatarului

Antrenorul echipei FC Barcelona, Xavi Hernandez, a opinat că există prejudecăţi şi critici injuste la adresa Cupei Mondiale de fotbal din Qatar şi consideră că acest eveniment reprezintă o oportunitate foarte bună pentru cunoaşterea culturii arabe, transmite EFE.

Va lăsa o moştenire foarte puternică pentru ţară şi pentru regiune. Cred că există o prejudecată foarte mare, au fost multe critici la adresa culturii arabe. Oamenii văd cum este Qatarul, care nu este precum criticile nedrepte pe care le primeşte şi cred că oamenii vor avea amintiri foarte bune despre ţară, a spus Xavi, fost jucător şi antrenor la clubul Al-Sadd din Qatar.

Xavi, care se află în Qatar, a adăugat după un meci de fotbal cu rezidenţii spanioli din acest emirat: Vom vedea un Mondial foarte interesant, în care Spania arată foarte bine şi Franţa foarte puternică. El consideră, totuşi, că Brazilia şi Argentina sunt mari favorite, dacă ultima va reuşi să întoarcă situaţia.

Cred că Spania - Germania (1-1) a fost unul dintre cele mai bune meciuri, dacă nu cel mai bun de până acum. Toţi jucătorii au fost la un nivel extraordinar, în apărare, în atac, în eficacitate. Au făcut o treabă spectaculoasă. Luis Enrique este un antrenor foarte bun, lucrează foarte bine, transmite foarte mult jucătorilor săi. Cred că vor ajunge departe, a opinat Xavi, campion mondial cu selecţionata iberică în Africa de Sud 2010.

