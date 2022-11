Ziarista este de părere că este doar începutul pentru USR și ar putea urma să fie „anchetați” și alți membri de partid.

”Eu vă tot anunț un lucru: V-am zis că va veni și vremea lui Clotilde Armand și a altora din USR. Oricum încă nu au început frăsuielile reale. Dar am toate convingerile că personaje precum Clotilde Armand nu vor fi iertate de cei pentru care băteau cu sticla în Piața Victoriei și strigau: „Jos mâinile de pe justiție” și „DNA să vină să vă ia!” Veți vedea că lucrurile sunt într-o astfel de dinamică și ușor... ușor... a început”, a spus jurnalista Diana Tache la DC News și DC News TV, în emisiunea „Miercurea Neagră”.

”Vă dați seama cât de important ar fi ca în campania electorală să vină Laura Codruța Kovesi și să spună că anticorupția nu se poate promova cu încălcarea legii și să o dea drept exemplu pe Clotilde Armand și dosarul respectiv? Trebuie să vedeți lucrurile și în cheia aceasta. Când Kovesi va începe să decapeze și în zona susținătorilor domniei sale, va fi un punct important de inflexiune în campania sa electorală peste doi ani”, a mai spus jurnalista.

Vezi mai multe aici:

VEZI ȘI: Preşedintele PSD Sector 1, Florin Manole, a cerut marţi demisia primarului Sectorului 1, Clotilde Armand

Preşedintele PSD Sector 1, Florin Manole, a cerut marţi demisia primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, despre care a afirmat că este "în situaţie de incompatibilitate şi cu suspiciuni penale".



"Am venit astăzi aici pentru a-i cere doamnei Armand ceea ce cei din USR au cerut întotdeauna când au existat suspiciuni în legătură cu un om politic, şi anume demisia. Considerăm că, dacă USR a rulat acest mesaj timp de ani de zile, ar trebui să fie acum consecvenţi şi, atunci când cineva, în cazul ăsta Clotilde Amand, este în situaţie de incompatibilitate şi cu suspiciuni penale, pentru că Agenţia Naţională pentru Integritate a trimis Parchetului toate documentele necesare, atunci când se întrunesc astfel de condiţii, omul politic trebuie să facă un pas înapoi până când, dacă se întâmplă să fie declarat nevinovat, poate să revină pe scena politică", a spus Manole, la sediul Primăriei Sectorului 1.

"Aici avem o speţă simplă. Doamna Armand pare că nu înţelege că nu se poate pune pe sine manager de proiect (...), sunt anumite subtilităţi pe care un primar în funcţie ar trebui să le ştie. Faptul că nu le ştie nu are nicio relevanţă şi nu scuză cu nimic, răspunderea este aceeaşi. Doamna Armand va răspunde, dar până atunci, aflându-se într-o situaţie de incompatibilitate, într-un conflict de interese, trebuie să facă un pas în spate", a mai spus Manole.



Liderul consilierilor locali PSD Sector 1, Daniela Popa, a afirmat că a făcut sesizarea către ANI cu privire la Clotilde Armand pentru că aceasta s-a numit manager de proiect şi a încasat "venituri în plus".

"Doamna Armand se victimizează în continuare pe Facebook, spunând că o atacă oculta mondială. Noi am făcut o sesizare şi o anunţăm că am făcut şi vom face în continuare sesizări atâta timp cât încalcă legile statului român şi atâta timp cât dumneaei nu îşi îndeplineşte funcţia de primar. Să explic confuzia care s-a creat la nivelul primăriei Sectorului 1. Practic, doamna Armand, de la sine putere, primar, a dat dispoziţie de primar prin care s-a numit manager de proiect pe un proiect cu fonduri europene şi a încasat nişte venituri în plus. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva, din câte ştim noi, nicăieri în această ţară. Primarii îşi pot suplimenta veniturile, indemnizaţia, cu un procent de 25% din salariu, dar dacă primăria, per ansamblu, aparatul de specialitate prin funcţionari şi specialişti din primărie, implementează proiecte cu fonduri europene", a spus Daniela Popa.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News