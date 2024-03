Ciutacu, despre Ciolacu: O să spun ceva ce o să-mi atragă mulți scuipați

Jurnalistul Victor Ciutacu a fost întrebat cu ce partid simpatizează.

„Cu niciun partid. Nu sunt fanul niciunui partid. Evident, și cred că se vede acest lucru, cele mai bune relații le am cu PSD-iștii. Dar le am dintr-un motiv simplu și pragmatic: Când m-am apucat de scris politică, unul dintre partidele despre care scriam, pe vremea când nu existau telefoane mobile, era PDSR-ul, transformat ulterior în PSD.

Eu am prins vremurile de aur ale PSD-ului - cu „greii” - Octav Cozmâncă, Viorel Hrebenciuc, Adrian Năstase etc. Numai Dumnezeu știe câte nopți mi-am petrecut pe Strada Paris, la fostul sediul PSD. Cu acești oameni am lucrat și am legat niște relații umane - cu unii am legat relații de amiciție, cu alții de prietenie, cu alții de colaborare. Cel mai bine am lucrat cu ei. Soarta a făcut ca prima dată când am devenit consilier de ministru să fiu într-un Guvern PSD. Din toată onorata instituție din care făceam parte, eram singurul care nu era membru de partid”.

Apoi, ziaristul de la România TV a fost întrebat dacă îi place PSD-ul de astăzi.

„O să spun ceva ce o să-mi atragă mulți scuipați. Îmi place Marcel Ciolacu de astăzi, dar cu limite. Este un om pe care l-am desconsiderat și o spun cu toată responsabilitatea și cu toată asumarea. Ar putea, într-adevăr, să facă mult mai bine, și să fie mult mai decis”, a zis Victor Ciutacu în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

