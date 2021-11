Cîţu, întrebat dacă sunt probleme cu plata pensiilor şi salariilor: Am plătit la timp toate facturile

Întrebat dacă sunt bani pentru plata pensiilor şi salariilor, având în vedere că la pensii ar exista un deficit de trei miliarde de lei, Cîţu a răspuns că, atunci când PNL a preluat guvernarea, a fost nevoie să crească deficitul bugetar a putea fi plătite facturi restante de 7-8 luni.

'Nu ştiu de unde aveţi aceste date. Noi, când am preluat guvernarea, vă aduc aminte că a trebuit să creştem deficitul bugetar pentru a plăti facturi restante de 7-8 luni de zile. Nu este cazul în acest moment, am plătit la timp toate facturile, toate salariile, deşi am crescut şi pensii şi alocaţii într-o perioadă de criză majoră la nivel global. Nu am mai văzut o altă ţară care să facă acest lucru. Am plătit facturi pentru sectorul privat, nu există aproape nicio factură restantă. La TVA, rambursarea TVA - este pentru prima oară când sunt plătite la timp şi nu există niciun fel de probleme', a afirmat Cîţu, la Parlament.

Cîţu: Orice variantă a programului de guvernare trebuie să ţină cont că România este în procedură de deficit excesiv

Preşedintele PNL, prim-ministrul interimar Florin Cîţu, a declarat luni că în programul de guvernare, care este negociat cu PSD, trebuie să se ţină cont că România este în procedură de deficit excesiv, reiterând că liberalii ţin foarte mult la o reformă a aparatului administrativ şi nu sunt de acord cu 'taxa pe lux'. El şi-a exprimat convingerea că se va găsi o soluţie în negocierile cu PSD.

'Importat este ca orice variantă avem trebuie să ţinem cont că România este în procedură de deficit excesiv. Nu putem să depăşim deficitul pentru anul viitor. În acelaşi timp, PNL susţine câteva lucruri foarte importante. Investiţiile de anul viitor erau trecute la minimum 6% din PIB, s-ar putea să mergem către 7%. Vrem o reformă a aparatului administrativ. La asta ţinem foarte mult. Am spus de fiecare dată - eu cât timp voi fi prim-ministru nu o să cresc taxele, ţinem foarte mult la acest lucru. Vedem ce se întâmplă în viitor. Deci lucrurile pe care le-am cerut: avem un ritm de ţară pe care l-am crescut, nu vrem să destabilizăm situaţia. În acest context, putem să discutăm şi de creşteri de salarii şi de pensii şi de alocaţii', a afirmat Cîţu, la Parlament.

Impactul bugetar

Întrebat în legătură cu impactul bugetar al creşterilor de pensii şi salarii, în contextul în care PSD susţine că există un buffer de 40 miliarde lei din care se pot acoperi acestea, Florin Cîţu a răspuns: 'În acest moment avem o execuţie bugetară mai bună decât anul trecut. Cei 40 de miliarde încasări mai mari, care nu reprezintă un buffer, sunt încasări mai mari decât anul trecut'.

'Aceste încasări au fost făcute în contextul în care nu am crescut taxe şi am digitalizat economia. (...) Dar acel buffer este pentru a menţine deficitul pe traiectorie, în timp ce deja am crescut cheltuielile în acest an cu investiţiile, am avut şi alte cheltuieli de sănătate, nu este un buffer, sunt încasări mai mari', a explicat Cîţu.

Ce spune despre 'taxa pe lux'

Legat de 'taxa pe lux' pe care o propune PSD, liderul liberalilor a precizat că PNL nu doreşte această taxă. 'Nu avem de ce să vorbim de aşa ceva pentru că noi nu vrem o 'taxă pe lux'. Vedeţi că, după doi ani de zile în care nu s-a vorbit de taxe noi, nu s-a mărit nicio taxă şi economia a mers bine şi am avut încasări mai mari, astăzi, PNL trebuie să vină public să spună că nu este de acord cu această taxă. (...) Nu înţeleg raţionamentul din spatele acestei taxe. O persoană care are un venit de un milion de euro pe an, eu am încercat să înţeleg, dacă investeşti pe bursă şi după aceea ţi-ai cumpărat o taxă din acţiuni, care este problema? Dacă ai avut o investiţie bună, ai avut un profit, de ce să fii suprataxat, când nu ai făcut nimic greşit, doar ţi-ai asumat un risc? Puteai să îţi pierzi toţi banii. Eu nu cred că vrem să descurajăm oamenii să investească', a adăugat Florin Cîţu.

El a spus, însă, că este convins că se va găsi o soluţie în negocierile cu PSD. 'Va fi un program de guvernare clar şi va fi un program comun pe care îl agreăm acum şi vom merge pe programul de guvernare. (...) Sigur se va găsi o soluţie. Eu sper că vom avea guvern foarte rapid', a adăugat premierul interimar, conform Agerpres.