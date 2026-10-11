Christa Pike, deținuta condamnată la moarte în SUA, a fost externată după două tentative eșuate de execuție. Guvernatorul nu exclude o nouă încercare

Christa Pike, femeie condamnată la moarte în SUA, a cărei execuție a eșuat. Sursa foto: X

Christa Pike, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost externată din spital după ce a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală în statul american Tennessee.

Christa Pike, în vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost externată din spital după ce a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală în statul american Tennessee. Femeia a fost transferată la centrul de detenție Deborah K. Johnson din Nashville, unde se află încarcerată din 1995. Starea sa rămâne incertă, iar autoritățile nu au exclus o nouă tentativă de executare a pedepsei capitale.

Avocații lui Christa Pike au confirmat că femeia a părăsit spitalul și s-a întors la centrul de detenție din Nashville. Potrivit echipei sale juridice, aceasta este conștientă și poate merge cu ajutor, însă va avea nevoie în continuare de îngrijiri medicale în penitenciar. Prognosticul rămâne incert.

Cazul a provocat controverse în Statele Unite, după ce procedura de execuție nu a putut fi dusă la capăt. Incidentul a determinat autoritățile din Tennessee să declanșeze o anchetă internă și să reevalueze modul în care sunt organizate execuțiile prin injecție letală.

Guvernatorul a ordonat o anchetă și a suspendat o altă execuție

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a dispus o investigație internă pentru a clarifica circumstanțele incidentului. Totodată, acesta a suspendat singura altă execuție programată în stat pentru acest an și a anunțat plecarea iminentă din funcție a șefului administrației penitenciarelor, Frank Strada.

Cu toate acestea, Lee și-a reafirmat sprijinul pentru pedeapsa cu moartea și nu a aprobat comutarea sentinței lui Pike în închisoare pe viață. Prin urmare, posibilitatea unei noi tentative de execuție rămâne deschisă.

Apărarea femeii susține însă că repetarea procedurii ar putea încălca prevederile Constituției SUA care interzic pedepsele crude și neobișnuite.

Avocații au avertizat asupra dificultăților medicale

Potrivit echipei juridice a lui Christa Pike, autoritățile din Tennessee au fost avertizate cu aproximativ zece luni înainte de execuție că venele neobișnuit de mici ale deținutei ar putea face extrem de dificilă administrarea pentobarbitalului, substanța utilizată în procedura de injecție letală.

Apărarea consideră că aceste avertismente ar trebui să cântărească decisiv în orice decizie privind repetarea execuției. Avocații susțin că statul cunoștea riscurile medicale, iar un nou demers ar ridica probleme constituționale.

Un precedent important datează din 1947, atunci când Curtea Supremă a Statelor Unite a analizat cazul lui Willie Francis, un adolescent afro-american în vârstă de 17 ani. Acesta a supraviețuit unei tentative de execuție pe scaunul electric din cauza unei defecțiuni a echipamentului.

Instanța a permis atunci repetarea execuției, considerând incidentul un accident, iar Francis a fost executat câteva luni mai târziu.

Specialiști citați în analiza juridică a cazului Pike subliniază însă că există o diferență importantă între cele două situații: în cazul femeii, autoritățile ar fi primit din timp avertismente clare cu privire la dificultățile medicale. Astfel, apărarea susține că eșecul procedurii nu poate fi tratat pur și simplu ca un accident imprevizibil.

Un alt eșec al execuției, în Tennessee, în luna mai

Cazul Christa Pike nu este singurul incident de acest fel înregistrat recent în Tennessee. În luna mai, execuția lui Tony Carruthers a fost suspendată după aproximativ o oră de încercări nereușite de introducere a perfuziei necesare administrării substanțelor letale.

Carruthers a primit ulterior o suspendare a execuției pentru un an. Între timp, acesta a suferit un accident vascular cerebral care l-a lăsat parțial paralizat.

Christa Pike a fost condamnată la moarte în 1995 pentru uciderea lui Colleen Slemmer, o tânără de 19 ani, în campusul Universității din Tennessee.

Potrivit relatărilor despre dosar, victima a fost torturată și ucisă cu o secure. Crima a stat la baza condamnării capitale pronunțate împotriva lui Pike, care se află în detenție de aproape trei decenii.