Recuperare „remarcabilă” pentru Christa Pike, femeia a cărei execuție a eșuat în SUA: Poate să mănânce și să-și miște mâinile și picioarele

Christa Pike, femeie condamnată la moarte în SUA, a cărei execuție a eșuat. Sursa foto: X

Christa Pike, femeia condamnată la moarte care a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală în SUA, face progrese în recuperare. Avocații săi au spus că este vorba despre o evoluție „remarcabilă”.

Christa Pike a înregistrat o îmbunătățire „semnificativă” a stării de sănătate după tentativa eșuată de execuție de săptămâna trecută, din statul american Tennessee, au declarat avocații săi, citați de BBC.

Aceasta era la un pas să fie deconectată de la aparatele care o ţineau în viaţă cu puţin timp înainte de a-şi reveni, potrivit apărătorilor săi.

Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost condamnată la moarte după ce a ucis-o pe Colleen Slemmer, în 1995, împreună cu iubitul pe care îl avea la acea vreme. Femeia a supraviețuit la două administrări ale substanței pentobarbital, folosită în injecția letală, pe 30 septembrie, fiind transportată la spital în stare critică.

Recuperare „remarcabilă” pentru Christa Pike

Într-un comunicat transmis de avocații lui Pike, au descris recuperarea acesteia drept „remarcabilă”. Potrivit acestora, femeia poate merge cu ajutor și poate mânca. De asemenea, și-a recăpătat o parte din mobilitatea brațelor, grav afectate în timpul tentativei de execuție.

„Medicii au remarcat progrese în recuperarea sa fizică”, au transmis avocații.

Cazul se află într-o situație fără precedent, întrucât Pike ar fi singura persoană despre care se știe că a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală.

„Christa se confruntă cu trauma psihologică profundă provocată de faptul că a supraviețuit unei execuții eșuate. Aceasta include teroarea, durerea și incertitudinea resimțite atunci când credea că urma să moară”, au mai transmis avocații săi.

Aceștia au precizat că nu cunosc încă întreaga amploare a efectelor emoționale și psihologice ale tentativei de execuție și nici cât timp va dura recuperarea femeii.

Avocații au adăugat că, deși încearcă să înțeleagă ce i s-a întâmplat, Pike „continuă să își exprime îngrijorarea față de alte persoane, în special față de familia victimei sale, Colleen Slemmer”. Mama lui Slemmer, care s-a numărat printre persoanele care au cerut ca Pike să fie executată, a catalogat tentativa eșuată drept un „dezastru”.

Tadaryl Shipp, iubitul lui Pike la momentul crimei, a fost scutit de pedeapsa cu moartea întrucât nu împlinise vârsta majoratului din punct de vedere legal atunci când a fost comisă fapta. Acesta se află în continuare în închisoare.

Pike avea 18 ani, iar Shipp 17 ani când au bătut-o, torturat-o și ucis-o pe Slemmer, în vârstă de 19 ani. Cei trei se cunoscuseră într-un program de formare profesională destinat tinerilor cu venituri reduse.

Ar putea Christa Pike să fie executată din nou?

O instanță a dispus păstrarea tuturor probelor legate de tentativa eșuată de execuție, măsură care ar putea pregăti terenul pentru un viitor proces împotriva statului.

Miercuri, judecătoarea I’Ashea Myles a ordonat ca „tot ceea ce se afla efectiv în încăpere să fie păstrat și conservat”. Printre probe se numără liniile intravenoase și seringile, precum și deșeurile, inclusiv ambalajele, prospectele și etichetele.

Judecătoarea a solicitat, de asemenea, documente privind starea psihologică a lui Pike înainte, în timpul și după tentativa eșuată de execuție. Ea a recomandat autorităților statului să manifeste „o grijă deosebită”, pentru a evita rătăcirea sau ștergerea accidentală a oricăror informații relevante pentru caz.

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, a dispus suspendarea tuturor execuțiilor pentru restul anului și a declarat că dorește să afle ce anume nu a funcționat.

Avocații lui Pike i-au cerut guvernatorului să înlocuiască pedeapsa cu moartea cu închisoarea pe viață, fără posibilitatea eliberării condiționate.

Susținătorii pedepsei capitale au sugerat utilizarea unei alte metode pentru executarea femeii. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu Christa Pike în perioada următoare.

Contactat de DCNews, avocatul Bogdan Bărbuceanu a explicat ce s-ar putea întâmpla, în continuare, cu femeia a cărei execuție a eșuat.