Cercetătorii au descoperit două noi specii de DINOZAUR - FOTO în articol

Două noi specii de dinozaur, care ar fi populat Insula Wight cu 125 de milioane de ani în urmă, au fost descoperite în Marea Britanie, transmite Agerpres, citând DPA.



Exemplarele celor două specii de reptile carnivore se crede că ar fi măsurat nouă metri în lungime - dimensiuni similare cu ale unui stegozaur -, iar craniile ar fi fost asemenea crocodililor.

https://t.co/t6HzYwEd2L

Two new species of spinosaurids, predatory theropod dinosaurs; excellent video.#palaeontology #dinodork pic.twitter.com/LVr0WTHMMY