Cercetările împotriva lui Alec Baldwin vor fi abandonate, în cazul împușcării fatale de pe platoul de filmare

Însă actorul nu a ieşit complet din vizorul justiţiei deocamdată, au avertizat noii procurori care anchetează cazul.



Pe 21 octombrie 2021, filmările de la lungmetrajul "Rust", desfăşurate într-o fermă din statul american New Mexico, au devenit scena unei drame atunci când Alec Baldwin a manevrat o armă ce ar fi trebuit să conţină doar gloanţe oarbe, însă din care a fost tras un proiectil real ce a ucis-o pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, în vârstă de 42 de ani, şi l-a rănit pe regizorul Joel Souza.



Acest fapt divers rar a şocat Hollywoodul şi generat apeluri pentru interzicerea armelor de foc pe platourile de filmare.



Actorul Alec Baldwin urmează să se prezinte la tribunal pentru o audiere preliminară pe 3 mai. Însă, cu două săptămâni înaintea acesteia, noii procurori de caz au anunţat retragerea acuzaţiilor formulate împotriva lui, rezervându-şi totuşi dreptul de a formula altele noi.



"Pe parcursul ultimelor zile (...), fapte noi au fost descoperite, care merită o anchetă mai aprofundată şi o analiză medico-legală", au explicat într-un comunicat Kari Morrissey şi Jason Lewis, cei doi procurori care au preluat cazul în luna martie.



Aceste noi elemente justifică renunţarea la capetele de acuzare actuale. Însă "decizia nu îl exonerează pe domnul Baldwin de o vinovăţie penală şi cercetări pot fi demarate din nou", au precizat procurorii din New Mexico.



Avocaţii actorului au salutat decizia de joi.



"Ne bucurăm pentru decizia de a clasa cercetările împotriva lui Alec Baldwin şi încurajăm o anchetă adecvată despre faptele şi circumstanţele acestui tragic accident", au declarat avocaţii Luke Nikas şi Alex Spiro, într-un comunicat remis AFP.



Alec Baldwin, cunoscut mai ales pentru rolul din serialul "30 Rock", şi-a susţinut mereu nevinovăţia şi a pledat nevinovat la acuzaţia de omor prin imprudenţă formulată împotriva sa.



Actorul susţine că i-au fost date asigurări că acea armă era inofensivă. De asemenea, el neagă că ar fi apăsat pe trăgaci, o afirmaţie pusă sub semnul întrebării de numeroşi experţi.



În cazul în care va fi condamnat, artistul de 65 de ani riscă până la 18 luni de închisoare şi o amendă de 5.000 de dolari.



Cercetările începute împotriva armurierului angajat pentru acel film, Hannah Guttierez-Reed, acuzată şi ea de omor prin imprudenţă, au fost însă menţinute, au precizat joi procurorii de caz.



În timpul anchetei iniţiale, poliţiştii americani au ajuns la concluzia că ea a fost persoana care a plasat muniţie reală în arma folosită de Alec Baldwin, în locul unor gloanţe oarbe.



Avocaţii ei au spus că se aşteaptă ca Hannah Guttierez-Reed "să fie şi ea exonerată" la sfârşitul procesului judiciar. Într-un comunicat, avocaţii săi au salutat "abordarea foarte sârguincioasă şi aprofundată" ce a fost adoptată de noii procurori de caz.



Acuzarea din acest proces a prezentat deja semne de fragilitate în ultimele săptămâni.



În februarie, o procuroare din Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, a decis să renunţe la o circumstanţă agravantă ce îl viza pe Alec Baldwin, care îl făcea pe acesta să rişte să petreacă cinci ani în închisoare. Apoi, ea s-a retras din dosar, spunând că era copleşită de numărul mare al proceselor pe care trebuia să le instrumenteze.



Anunţul despre abandonarea cercetărilor împotriva lui Alec Baldwin a fost făcut în aceeaşi zi în care au fost reluate filmările de la lungmetrajul "Rust", în statul Montana, după o întrerupere de un an şi jumătate.



Plasat sub control judiciar, actorul, care este şi unul dintre coproducătorii filmului, a fost autorizat să finalizeze acest western, cu condiţia de a nu consuma alcool şi de a nu folosi arme de foc sau alte arme periculoase.



Filmările au fost reluate în prezenţa soţului Halynei Hutchins, Matthew, în calitate de producător executiv. În octombrie 2022, el a renunţat la procesul pe care l-a deschis în civil împotriva lui Alec Baldwin în urma unui acord a cărui sumă nu a fost divulgată.



În schimb, părinţii ucraineni şi sora fostei directoare de imagine a peliculei solicită în continuare despăgubiri într-un proces civil.



În paralel cu filmul "Rust", un documentar despre viaţa Halynei Hutchins şi despre încheierea filmărilor de la producţia western urmează să fie realizat în această perioadă.



La sfârşitul lunii martie, primul asistent de regie al filmului "Rust", Dave Halls, a primit o condamnare de şase luni de închisoare cu suspendare, după ce a acceptat să pledeze vinovat în acest proces. El este persoana care i-a înmânat lui Alec Baldwin pistolul aflat în centrul acestei tragedii, dându-i asigurări că arma nu era periculoasă, scrie Agerpres.

