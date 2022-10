Ceapa roșie.Proprități, valori nutriționale și cum să o gătești

Ceapa roșie este bună pentru sănătatea întregului organism, în special pentru inimă și oase. Să vedem care sunt proprietățile cepei și cum să o gătești.

Ceapa face parte din familia liliaceae, aceeași familie ca și usturoiul, prazul, arpagicul, salotul.

Valori nutritive

Ceapa roșie are un conținut scăzut de calorii: oferă aproximativ 25 de calorii pentru fiecare sută de grame de produs. Ceapa roșie conține în mare parte apă, carbohidrați și fibre și are un conținut scăzut de proteine ​​și grăsimi. Ceapa roșie este, de asemenea, o sursă de minerale precum potasiu, magneziu, fosfor, calciu, zinc și seleniu și conține vitamina C și vitaminele B.

În fine, ceapa roșie are un conținut bun de betacaroten, antociani, quercetina, luteina, zeaxantina: toate aceste substanțe au acțiune antioxidantă.

Proprietăți interesante pentru sănătatea noastră

În primul rând, toate cepele, inclusiv cele roșii, au acțiune diuretică, purificatoare și antiseptică. Ceapa roșie are, de asemenea, proprietăți antioxidante mai mari decât alte soiuri.

Consumul regulat de ceapă roșie în dieta ta obișnuită poate ajuta la susținerea apărării imune și la apărarea mai bună a organismului în caz de infecții, ajută la purificarea organismului de substanțe toxice.

Ceapa roșie este excelentă pentru menținerea întregului organism sănătos, începând cu sistemul cardiovascular, deoarece ajută la reducerea tensiunii arteriale și a colesterolului rău.

Proprietățile antioxidante și antiinflamatorii ajută, de asemenea, la protejarea împotriva inflamației, la încetinirea procesului de îmbătrânire și la scăderea șanselor de a dezvolta boli cronice și degenerative, inclusiv multe tipuri de cancer, potrivit Selenella.

Consumul de ceapă roșie este foarte bun și pentru oase și pare a fi legat de un risc mai mic de a dezvolta fragilitate osoasă și osteoporoză la femeile aflate la menopauză, datorită prezenței disulfurei de alil, moleculă responsabilă de aroma cepei.

În cele din urmă, consumul de ceapă roșie promovează digestia, tranzitul și sănătatea intestinală și ajută la controlul nivelului de zahăr din sânge.

Având în vedere nenumăratele beneficii ale cepei roșii, este cu siguranță o idee bună să o includeți în alimentație nu doar ca o aromă, ci și ca un adevărat aliment.

Cum să gătești ceapa roșie

Ceapa poate fi consumată crudă, fiartă, prajită, uscată sau coaptă. Aceasta este de obicei folosită pentru aroma sa în salate și se amestecă în diverse feluri de mâncare. Știm cu toții că ceapa se decojește și se consumă doar interiorul, foile cărnoase. Este bine de știut, însă, că majoritatea vitaminelor se găsesc în primele foi, acelea pe care le aruncăm. Pentru a profita la maximum de beneficiile cepei roșii, se recomandă utilizarea foilor exterioare pentru ceaiuri, de exemplu. Datorită pigmentului, foile, în special cele exterioare, sunt folosite și ca colorant natural, scrie Doctorul Zilei.

Prin prepararea la temperaturi înalte, ceapa își pierde o parte dintre antioxidanți. Antocianinele se pierd în proporție de 50%, însă quercitina (pigmentul care îi dă culoarea) se menține. Quercetina este un antioxidant mai puternic decât vitamina E, conform ultimelor cercetări și are importante efecte antiinflamatorii, contribuie la diminuarea și eliberarea de histamina și a altor surse alergice și inflamatorii.

Scrierile antice atestă că ceapa a fost folosită încă din anul 4000 î.Hr. ca tratament pentru mai multe boli. În Al Doilea Război Mondial, vaporii din pastă de ceapă au fost utilizați pentru diminuarea durerii și grăbirea vindecării rănilor.

Citește și:

Nu mai aruncați semințele de ardei. Toată lumea ar trebui să știe asta

Dacă legumele sunt cultivate într-un mediu prietenos cu mediul, atunci semințele pot fi consumate, deoarece conțin o mulțime de nutrienți. Pe lângă fibre, semințele de ardei conțin substanța capsaicină, precum și așa-numitele substanțe secundare.

Capsaicina este ingredientul natural care se găsește în diferite tipuri de ardei iute, cum ar fi ardeiul cayenne, și este acel ingredient care oferă gustul picant. Capsaicina se poate consuma în ardei cruzi, gătiți sau sub formă de pudră uscată, pe care o adăugăm în mâncăruri sau băuturi. De asemenea, este disponibilă ca supliment alimentar sau în creme pe care le aplicăm pe piele.

Dacă capsaicina servește la relaxarea țesuturilor musculare, atunci compușii secundari din semințele de ardei au proprietăți antibacteriene și antiinflamatorii. Datorită acestor proprietăți, semințele de ardei pot scădea tensiunea arterială.

Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News