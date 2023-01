Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci un avocado pe zi

Se ştie deja că fructele de avocado conţin vitamine (E, complexul B), minerale (potasiu, maneziu), antioxidanți, grăsimi sănătoase și fibre necesare pentru slăbit şi pentru păstrarea sănătăţii intestinale şi cardiace. Un avocado pe zi este ideal şi în regimul de slăbit. Chiar dacă îţi aduce un plus de grăsimi, un studiu din 2022 publicat în Journal of American Heart Association a arătat că persoanele care au mâncat un avocado pe zi timp de o jumătate de an nu s-au îngrăşat, din contră, şi-au menținut greutatea corporală normală sau au slăbit mai uşor.

O altă cercetare despre care s-a menţionat în publicaţia „Journal of Nutrition”, în anul 2021, a constatat că un avocado pe zi poate ajuta la reducerea grăsimii viscerale în rândul femeilor, datorită conținutului de fibre și grăsimi mononesaturate. Fibrele prelungesc senzația de sațietate, în timp ce grăsimile mononesaturate previn acumularea depozitelor de grăsimi.

Reglează tranzitul intestinal

Sănătatea intestinelor este esențială pentru starea generală, pentru imunitate. Avocado are o cantitate impresionantă de fibre corelate cu alimentarea bacteriilor bune din intestin care asigură sănătatea intestinală. Conține aproximativ 13,5 grame de fibre, ceea ce reprezintă aproape jumătate din necesarul zilnic cuprins între 28 şi 34 de grame pe zi.

Un studiu publicat în The Journal of Nutrition în anul 2021 a demonstrat că un consum zilnic de avocado a dus la dezvoltarea bacteriilor care fermentează fibrele şi la creșterea producției de acizi grași. Concentrațiile mari de acizi biliari pot favoriza apariţia inflamației intestinale și pot crea probleme ale vezicii biliare. Reglarea activităţii boliare reduce riscul de diaree care este însoţită de absorbţia deficitară a elementelor nutritive, dacă nu este tratată la timp util.

Îmbunătățeşte activitatea cerebrală

Potrivit unei cercetări publicate în anul 2020 în Jurnalul Internațional de Psihologie, avocado conține luteină, care îmbunătățeşte funcția cognitivă. Dacă vei mânca zilnic câte un avocado, spun experţii în studii de cercetare, vei sta departe de demenţă şi alzheimer.

Menţine o inimă sănătoasă

Pentru a reduce riscul de apariție a bolilor de inimă, este vital să adopți o dietă bogată în potasiu, magneziu, fibre, folați, grăsimi mononesaturate, polifenoli și antioxidanți. Pe toţi aceştia îi conţine avocado. Un studiu din 2022 publicat în „Jurnalul Asociației Americane a Inimii” a demonstrat că un consum de un avocado pe zi este asociat cu o scădere cu până la 22% a riscului de boli cardiovasculare și boli coronariene. Cercetătorii au observat că schimbarea unei jumătăți de porție de unt, ou, brânză, iaurt sau carne procesată cu aceeași cantitate de avocado scade riscul acestor afecțiuni.

