Ce să bei ca să slăbești rapid. Băutura care te scapă de kilogramele în plus

Băutura despre care vă vorbim se prepară din doar trei ingrediente, și anume apă, lămâie și miere. Aceasta promite să te ajute să scapi de kilogramele nedorite și, mai mult decât atât, contribuie la întărirea sistemului imunitar. În plus, grație vitaminelor pe care le conține, această băutură miraculoasă conferă strălucire pielii. Ce o face diferită de alte băuturi pentru slăbire este că aceasta se fierbe și se bea dimineața pe stomacul gol.

În continuare, te vom învăța cum să prepari această licoare magică pentru îndepărtarea kilogramelor în plus.

Ce să bei ca să slăbești rapid? Apă cu lămâie și miere!

Băutura care promite să te scape rapid de kilogramele în plus este realizată din apă, lămâie și miere. Pentru a avea efect, tot ce trebui să faci este să fierbi apa cu zeama de la o jumătate de lămâie, iar când s-a răcit, să adaugi și o linguriță de miere. Foarte important este ca băutura să fie consumată dimineața, pe stomacul gol.

Pe lângă o slăbire rapidă și sănătoasă, băutura prezintă numeroase beneficii pentru sănătate. Este bogată în vitamina C, un antioxidant important, care are rolul de a previne distrugerea celulelor cauzată de radicalii liberi. Chiar dacă lămâia nu este în topul alimentelor celor mai bogate în vitamina C (cum este ardeiul, brocoli, guava, papaya, kiwi, portocala sau căpșuna), 60 de mililitri de zeamă de lămâie furnizează 18,6 miligrame de vitamina C, doza zilnică recomandată la adult fiind de 65-90 de miligrame.

Mai mult, vitamina C scade riscul de afecțiuni cardiovasculare, accident vascular cerebral și hipertensiune arterială. Această vitamină este, după cum bine se știe, de mare ajutor în reducerea duratei răcelii comune la unii oameni.

Cum te scapă această băutură miraculoasă de kilogramele în plus?

Această băutură conține lămâie, fruct care are în componență pectină. Substanța te ajută să scapi de kilogramele nedorite, deoarece îndepărtează senzația de foame și elimină poftele. De asemenea, lămâia nu are multe calorii, ceea ce te ajută în lupta cu greutatea.

Lămâia nu este recomandată doar pentru slăbit, ci și pentru împrospătarea respirației. Aceasta curăță, distruge bacteriile și te scapă de germenii din cavitatea bucală. Cu toate acestea, dacă te speli pe dinți după ce ai consumat o băutură cu lămâie poate să îți afecteze smalțul dinților.

Totodată, apa cu lămâie și miere poate fi de mare ajutor, dacă te confrunți cu probleme digestive. Acest amestec contribuie la îmbunătățirea digestiei, la eliminarea toxinelor din corp, la îndepărtarea bacteriilor și la producerea de mucus intestinal. Mai mult, băutura luptă împotriva indigestiei, balonării și arsurilor.

Băutura miraculoasă te scapă și de constipație, ajutându-te să ai un tranzit intestinal normal.

Fiind bogată în vitamina C, apa cu lămâie și miere, consumată regulat, poate contribui la extragerea toxinelor din organism și, implicit, te poate ajuta să ai o piele mai curată și mai strălucitoare. În plus, băutura-minune favorizează producția de colagen și reduce ridurile. În același timp, apa cu miere are și efect antibacterian, conform BZI.

