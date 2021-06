Cât de bogat este Dragoș Anastasiu. Omul de afaceri, răspuns cu totul-neașteptat despre marea sa avere

Te consideri un om bogat?, a fost întrebat Dragoș Anastasiu de către Claudia Țapardel.

"Da! Aș fi ipocrit să spun că nu sunt. În primul rând, sunt bogat, pentru că sunt ok cu mine și că am orice îmi trece prin minte, în mod rezonabil. Orice își dorește un om normal, eu îmi permit. Nu că aș accesa aceste lucruri, dar pur și simplu că, spre exemplu, acum mă pot urca în avion și să plec în Maldive o săptămână și să-mi permit, îmi dă un confort. Acum, n-am mai făcut un concediu de șapte ani, by the way (traducere rom - apropo). Ideea nu e sa faci, ideea e să poți.

Eu cred că asta se cheamă bogăție, să ai confortul să-ți permiți ceea ce rezonabil îți trece prin cap. Pentru unii, înseamnă puțin, pentru alții, foarte mult, am cunoștințe care au patru-cinci mașini de top. Pentru mine, mașina e ceva ce mă duce din punctul A în punctul B și dacă își face treaba și e sigură, e mai mult decât suficient. Dar, repet, noi suntem diferiți și e bine că e așa, pentru mine, bogăția din asta rezidă - în primul rând, să fiu sănătos, asta e principala bogăție, apoi să-mi pot permite ceea ce-mi trece rezonabil prin cap.", a declarat Dragoș Anastasiu, duminică, 20 iunie, la “Interviuri care Inspiră”, by Claudia Țapardel.

Membru al reputatei fundații de antreprenori, manageri și profesioniști români Romanian Business Leaders Summit (RBL), care strânge sub același acoperiș cei mai importanți jucători ai mediului de afaceri din România, Dragoș Anastasiu ne-a povestit totodată cât de importantă este o astfel de structură în care marii jucători colaborează pentru creșterea și dezvoltarea României.

În cadrul emisiunii “Interviuri care Inspiră” s-a discutat și despre cum poate fi pusă România pe harta succesului în ceea ce privește turismul, plus multe alte subiecte interesate.