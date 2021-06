Carmen Tănase, poveste dureroasă despre pierderea soțului: M-am căsătorit din interes. Când am împlinit 40 de ani nu mai era

Invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță de pe Youtube, Carmen Tănase a povestit totul despre viața dureroasă pe care a avut-o.

Înainte să împlinească 40 de ani, marea actriță a rămas văduvă și nu și-a mai refăcut viața niciodată și a dezvăluit motivele celui mai dureros moment din viața ei.

În urmă cu 21 de ani, marea actriță rămânea văduvă, după ce, o boală cruntă, cancerul, i-a luat de lângă ea pe cel căruia îi jurase iubire în fața lui Dumnezeu.

De ce nu și-a refăcut viața

Nu a conceput să își mai refacă viața și spune că nici prima dată nu i-a fost ușor să e căsătorească. Ba chiar a amânat momentul căsătoriei după nașterea copilului.

”Aveam 39 de ani când l-am pierdut, spre 40 așa. Când am împlinit 40 de ani nu mai era. Nu mi-am propus să nu-mi mai refac viața, însă eu m-am și căsătorit foarte greu. Am spus foarte greu ”DA”, pentru că nu am considerat niciodată că un act legiferează într-adevăr o legătură strânsă între doi oameni, dar așa erau vremurile atunci. Eram la Teatrul Național din Iași când l-am cunoscut pe Țucu și a venit familia cu tot felul de motive: ”Hai să o facem!”, că tot făcusem copilul. Aveam 29 de ani când m-am măritat și am făcut copilul fără să fiu căsătorită, la 28 de ani. Ne-am căsătorit când Tudor avea câteva luni. Eu nu i-am spus ”DA” nici la Starea Civilă, i-am spus ”Bineînțeles” ”, a declarat Carmen Tănase în podcastul lui Măruță.

Carmen Tănase și soțul ei, poveste de dragoste impresionantă

Despre povestea de dragoste cu soțul ei, artista își amintește cu durere. Îl admira enorm și a luptat pentru relația lor, în ciuda criticilor din exterior. Diferența de vârstă dintre ei era un subiect de critică printre cei din jurul lor, iar unii chiar au speculat diverse scenarii cu privire la intențiile actriței față de soțul ei.

”A fost o poveste foarte frumoasă. El era mult mai mare decât mine, cu 17 ani. Oamenii nu credeau în relația asta, în legătura asta, ba chiar mi-am auzit vorbe, pentru că el era critic de teatru și ziceau că m-am căsătorit din interes. Dimpotrivă, a fost pe invers, pentru că el era un tip foarte obiectiv și destul de, adică, nu era dur, dar era cinstit în meseria lui. Nu conta că era prieten cu actorul respectiv, nu făcea compromisuri. Și eu mi-am luat-o de la oameni. Unii colegi de teatru s-au supărat pe mine. Pentru că a fost un tip foarte cinstit, după ce s-a căsătorit cu mine, nu a mai scris despre mine niciodată. O singură excepție a fost despre un spectacol, care l-a dărâmat efectiv”, a mai spus Carmen Tănase.

"A murit de cancer pulmonar"

Motivul pentru care soțul actriței s-a stins din viața a fost cancerul. Criticul de teatru fuma mult și era extrem de pasionat de munca lui, ceea ce îl făcea să muncească până la epuizare.

”A murit de cancer pulmonar. Fuma enorm, pentru că el scria noaptea. Deci la el, o cronică era muncită. Nu ca acum, când se scrie pe un colț de masă ceva despre un spectacol. El nu pleca niciodată de acasă la un spectacol fără să citească încă o dată piesa pe care o vede, deși era tobă de carte. Oricât de obosit era, pac, lua piesa și o citea.”, a completat actrița, notează Spectacola.ro