Carmen Tănase, în politică. Mesaj tranșant: La mine s-a terminat! Jaf, bătaie de joc

Carmen Tănase a fost invitată în podcast-ul lui Cătălin Măruță și a făcut dezvăluiri neașteptate.

Întrebată la ce ar renunța nici pentru un milion de euro, celebra actriță a spus:

"La libertatea mea! Pentru libertate am avut și de pierdut și am în continuare, dar ce contează?! Nu renunț la principiile mele orice s-ar întâmpla! Și am avut destule exemple în viața asta, când am renunțat la avantaje pentru a-mi păstra principiile și libertatea de a opta.

De asta este greu să mă cumperi pe mine, e foarte greu. Nu zic că e imposibil, că nu pot să zic imposibil niciodată, poți să știi?! Dar e greu!".

A fost curtată în politică

Cătălin Măruță: N-ai fost curtată să intri în politică?

"Ba daa... cum să nu. Chiar de curând. De curând în sensul că... cred că imediat ce a început distopia asta în care suntem acum. M-a sunat cineva și m-a întrebat dacă... a fost sunat de altcineva de la un anume partid și care la rugat să mă întrebe dacă nu vreau să intru, dar ceva direct în birou, într-un birou executiv. Nu știu, ceva!

Și zic: Asta e glumă? Sunt la camera ascunsă? Cum poți să-mi pui o asemenea întrebare. Fugi, mă, de aici!

Nu simpatizez niciun partid politic. Pot să spun că au fost perioade când a fost mai bine. Că era unul sau altul pe la putere, dar au fost perioade când a fost mai bine, când am fost mai echilibrați. Voi sunteți mici, nu aveți de unde să știți, dar la un moment dat au fost niște ani când a fost mai bine (...)

Nu apucam în biroul de politician nici două săptămâni, mă făceau ăștia praf! Nu merge! Cu mine nu merge! Nu achiesez la vrăjeli", a completat ea.

Ce ar schimba Carmen Tănase la România

Pusă să spună trei lucruri pe care le-ar schimba în țara asta, actrița a dat un răspuns tranșant.

"Nu există trei lucruri. S-a săpat foarte adânc în ăștia 30 de ani, dincolo de rădăcină. Rădăcinile s-au scos, sunt cumva în aer, oamenii nu mai au rădăcinile nații ăsteia și am devenit o populație și am devenit o populație pentru că ne-am lăsat manipulați de tot felul de... nici nu știu cum să le zic, care s-au perindat și mutat dintr-o funcție în alta și care și-au bătut joc de tot ce avea mai bun și mai curat și mai sfânt această țară.

Practic, nu mai e nimic. Au rămas formele de relief.

S-a făcut jaf! Jaf, bătaie de joc. Știi cum e când furi frumos, furi discret să nu lași urme. Aici s-a făcut jaf! Tot distrus, tot, absolut tot!

Cum să o mai faci la loc? Pentru că uite, de distrus e atât de simplu și se face atât de repede. Să contruiești e atât de greu. Eu nu o să mai prind, la mine s-a terminat, dar măcar copiii ăștia mici să mai prindă ceva. E foarte greu, pentru că s-a săpat în esență, oamenii nu mai sunt români, sunt foarte puțini care mai sunt români.

Lumea se dărâmă în jurul nostru și pe noi ne interesează cum se termină Urzeala Tronurilor", a mai spus Carmen Tănase.

Vezi mai multe în video: