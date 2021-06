Carmen Brumă, apariție incendiară la 44 de ani: Cum arată Brumă fără photoshop VIDEO

FOTO Fată aproape goală, folosită drept masă de sushi la o petrecere cu vedete. Măiță, revoltă pe Facebook: Femeia-mobilă, se numește Nyotaimori

Vedeta le-a arătat tuturor cum arată complet naturală, fără filtre.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că soția lui Mircea Badea este o apariție de senzație. Carmen Brumă are un corp de invidiat, și stârnește admirația tuturor celor din jur. Vedeta s-a confruntat în trecut cu probleme de greutate, însă a reușit să își formeze un stil de viață prin care a ajuns la o siluetă perfectă.

Recent, Carmen Brumă a avut parte de un shooting foto de excepție. Vedeta a pozat în mai multe costume de baie, care i-au pus în evidență formele perfecte lucrate în sala de fitness. Și asta nu este tot. Frumoasa blondină a filmat tot ce s-a întâmplat la shootingul foto. Aceasta a ținut să menționeze faptul că pe video nu este niciun filtru, iar cei care o urmăresc o pot vedea fix așa cum este ea, scrie SPECTACOLA.RO

"Șoc, cum arată Brumă fără photoshop", a scris Carmen Brumă în dreptul filmulețului.

Carmen Brumă, metabolism ca la 23 de ani. Află secretul

Carmen Brumă a descoperit că vârsta sa metabolică este cu 15 ani mai mică față de cea cronologică și glumește pe acest subiect, afirmând că există șanse să ajungă chiar la un metabolism caracteristic celor care dau examenul de Bacalaureat.

Carmen Brumă și-a măsurat vârsta metabolică și a descoperit că este cu 15 ani mai tânără.

"Ieri am facut un test al compozitiei corporale. Printre altele, a rezultat ca am varsta metabolica de 23 de ani. Inca putin si ma pregatesc pentru bac:).", a scris Carmen Brumă, pe Facebook.

Carmen Brumă, în vârstă de 38 de ani, le-a dezvăluit celor de la ziarulring.ro și care este secretul tinereții sale metabolice: "Am vârsta metabolică mult mai mică decât cea cronologică. Dacă ar fi să rezum secretele stilului meu de viaţă într-un singur cuvânt, acesta e disciplină", a declarat realizatoarea TV.

Carmen Brumă, secretul siluetei

"Eu am niște reguli pe care le-am introdus acum foarte mulți ani în viața mea și de la care nu mă abat. Una dintre ele este că nu mănânc zilnic același lucru și încerc să diversific cât de mult pot mesele. Una dintre problemele alimentației noastre este lipsa diversității. Mâncăm aceleași patru legume, fructe, cereale etc. În programele mele, mesele sunt diferite de la o zi la alta, și asta li se pare dificil multor persoane, care mă întreabă de ce nu pot mânca șapte zile același mic dejun, de exemplu.

O alimentație sănătoasă presupune diversitate, echilibru, flexibilitate și concordanță cu gradul de activitate fizică. Sportul în ecuația asta este un fel de bon de masă. Dacă faci sport în mod constant și susținut, îți permiți să mănânci mai mult față de o persoană care nu face asta. Plus beneficiile de ordin psihic, care sunt foarte mari și subevaluate. Eu cred sincer că, în vremurile pe care le trăim, sportul este obligatoriu pentru sănătatea mintală", a declarat Carmen Brumă pentru VIVA!

"Nu slăbeşti de la sport. Punct! Ăsta este un mit. Dai jos kilograme şi fără sport. Dacă tu faci sport, îţi permiţi să mănânci mai mult fără să te îngraşi, vei avea o musculatură mai tonifiată şi masă musculară mai mare, care arde grăsimea, îţi intensifică metabolismul. Din acest motiv, două persoane care au aceeaşi greutate pot arăta total diferit şi pot mânca total diferit, în funcţie de compoziţia corporală.

Dacă eu, să zicem, am o masă musculară mai mare, îmi permit să mănânc mai mult decât o persoană care are aceeaşi greutate, dar care are mai multă grăsime. Nu poţi ţine toată viaţa diete şi să te abţii la nesfârşit de la mâncare. De-asta faci sport, ca să te simţi mai bine, să ai mai multă energie şi să îţi permiţi să mănânci mai mult, fără să te îngraşi. Dar nu sportul te slăbeşte. Se slăbeşte, în primul rând, de la regimul alimentar", a explicat Carmen Brumă.

Pierderea în kilograme, după 35 de ani și dietele personalizate

"După 35 de ani, metabolismul încetineşte şi, din acest motiv, multe femei şi mulți bărbaţi au această problemă a încetinirii ritmului de slăbire. Ideea este să reuşeşti să ai greutate constantă şi să îţi fixezi nişte reguli alimentare şi de viaţă pe care să le păstrezi pe termen lung", spune vedeta.

Carmen Brumă consideră că ideea dietelor personalizate este exagerată și că, în fond, este vorba doar despre niște reguli simple, pe care toți oamenii ar trebui să le urmeze.