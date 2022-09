Dr. Dr. Walter von Lucadou, cel mai faimos parapsiholog german, a vorbit, printre multe subiecte interesante, și despre managamentul calității.

„Se crede că, dacă există un management al calității, calitatea este asigurată. Dar calitatea este o observabilă globală, complementară cu măsurile. Evident că trebuie să luăm măsurile potrivite. Dar asta nu-mi garantează calitatea. Există situații în care lucrurile stau așa, cum ar fi verificarea tehnică a unui avion. Și acum aș vrea să vorbesc despre alt aspect important, care explică ceea ce numesc oamenii „paranormal“, fenomene ca telepatia etc. O să dau un exemplu din sociologie: mă gândesc la un om care se străduiește să respecte legile, un om onest, care nu înșală pe nimeni, nu comite infracțiuni etc. Avem aici, cu siguranță, o observabilă locală, pe care o vom desemna drept sistem de valori. Când cineva are un asemenea sistem de valori, deci o observabilă globală, aceasta influențează observabilele locale, adică ceea ce face individul. Acum putem să ne întoarcem la behaviorism și să ne întrebăm: cum se comportă individul, respectă limita de viteză impusă, își plătește taxele? Și constatăm că aceste observabile locale se încrucișează. Sunt legate între ele printr-un fel de forță misterioasă – numită încrucișare sau angrenaj –, în așa fel încât formează un întreg.

Să luăm, de exemplu, un concert. Dirijorul trebuie să cunoască notele, la fel și instrumentiștii, care se presupune că au exersat simfonia. Ei trebuie să fie condiționați. Dar toate astea nu sunt nici pe departe suficiente pentru a asigura calitatea muzicii. Dirijorul trebuie să repete foarte mult cu membrii orchestrei. Am vorbit cu dirijori și cu instrumentiști, și toți au confirmat că așa stau lucrurile. Mi-au spus: dacă totul merge bine, iar noi suntem la unison cu dirijorul nostru, dacă ia naștere un angrenaj, atunci toată orchestra cântă ca un tot, chiar dacă, înainte, membrii ei s-au certat unii cu alții. Și acum putem să spunem că rezultatul e convingător, că nu lipsește nimic. Lucru valabil pentru meciurile de fotbal, pentru concerte, pentru o clasă de elevi, pentru întreaga societate. De aceea sunt atât de importante observabilele globale. Și de aceea cred că nu trebuie distruse și înlocuite cu aceste observabile locale, despre care se crede că ar produce ulterior fericire, satisacție, un bun comportament social etc. Nu, e tocmai invers. Eu spun mereu: controlul e bun, încrederea e și mai bună. În mod normal, e valabil contrariul. Dacă încerc să controlez totul, atunci cei controlați își vor spune: O să-l fentez pe tipul ăsta. O să întârzii la muncă. Oricum totul e controlat. Oricum am un număr de puncte în cont, îmi permit aceasta abatere. Iar asta distruge coeziunea, distruge angrenajul. Și, dacă ești conștient de asta, nu faci o asemenea prostie. Pur și simplu”, a spus Dr. Dr. Walter von Lucadou la DC News.



„Mi se par senzaționale explicațiile pe care le dați. În alte emisiuni și în texte de-ale dvs., am întâlnit frecvent conceptul de embodiment. Vreau să vă întreb ceva acum, la sfârșitul emisiunii noastre: dacă sistemul de puncte nu determină un angrenaj optim – ca în exemplul cu dirijorul și orchestra –, înseamnă că are de suferit întregul embodiment al societății? Înseamnă că angrenajul întregii societăți riscă să se prăbușească?”, a replicat Radu Golban.



„Exact. Dacă, printr-un sistem de control exagerat, distrugi angrenajul care ia naștere prin faptul că există sisteme de valori, că există observabile globale, atunci nu vei distruge numai persoana individuală, ci și societatea, laolaltă cu inserția, cu embodiment-ul individului în societate. Și vreau să mai dau un exemplu care ilustrează foarte bine ce vreau să spun. Din fericire, avem încă, în Germania, un sistem juridic funcțional, care reprezintă un sistem global de valori. Oricine știe – și așa e în toată lumea – că nu ai voie să furi, să ucizi etc. Infractorul cunoaște și el aceste comandamente. Dar nu le respectă. Le știe în principiu și nu e nevoie să-i ținem o prelegere ca să-i amintim că e interzis să furi și să ucizi. El știe asta de la sine. De ce? Pentru că face parte din embodiment-ul individului. Normele sunt încălcate din diverse motive. Dostoievski, care era un om credincios, a spus odată că, fără Dumnezeu, totul este permis. Cu alte cuvinte, dacă nu mai există angrenaj, dacă nu mai există observabile globale, atunci rămân doar interesele parțiale. Interesele parțiale sunt justificări raționale prin care oricine poate să înșele alți oameni, să-i exploateze etc. Căci un asemenea comportament este rațional prin raportare la interesele lui. Un om își umple buzunarele, în timp ce alți oameni au de suferit din cauza lui. E vorba de darwinism social, prin care supraviețuiește și triumfă cel mai puternic. Dar o societate bazată pe acest principiu nu e o societate sănătoasă. Germanii au văzut în trecut la ce duce darwinismul social, această ideologie a celui de-al Treilea Reich. Mergem pe un drum periculos dacă pretindem că putem să deducem rațional cum trebuie să arate sistemul nostru de valori apelând la directive, la controale, la puncte separate, deci la observabile locale, care ne arată cum să trăim, respectiv ce este bine și corect. Riscăm să ne distrugem valorile”, a continuat parapshilogul german.

Vezi emisiunea aici:

