Candidatul PSD - PNL pentru București: Victor Ponta sau Rareș Bogdan? Bogdan Chirieac: Cred că există o singură problemă

Coaliția PSD-PNL se pregătește să-l retragă pe medicul Cătălin Cîrstoiu la începutul săptămânii viitoare. Retragerea ar veni pe fondul plasării sale în sondaje, implicit din cauza unei posibile incompatibilități. Pe masa alianței PSD - PNL s-ar afla două nume de schimb: Rareș Bogdan și Victor Ponta. Analistul Bogdan Chirieac a comentat acest subiect.

"Lupta se dă acum între Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone"

"Oricare dintre candidați ar fi recomandabil pentru primăria generală a Bucureștiului. Victor Ponta are o experiență administrativă excepțională și o anvergură diplomatică de genul lui Adrian Năstase. Deci, din toate punctele de vedere Victor Ponta corespunde profilului unui primar general de capitală europeană. Cred că au și șanse, în special Victor Ponta, chiar dacă intră atât de târziu. Eu cred că există o singură problemă. Dacă Victor Ponta sau Rareș Bogdan ar accepta această întrecere, atunci candidatul coaliției vine foarte târziu în joc prin inexistența candidatului Cătălin Cîrstoiu, sau dacă vreți existența sa ce a vulnerabilizat coaliția, că asta s-a întâmplat. Lupta se dă acum între Nicușor Dan și Cristian Popescu Piedone. Vedeți că între ei are loc lupta. Unul se face interlop, altul spune că deja știe, sunt glumițe și chestiuni de campanie. În momentul în care o personalitate de talia lui Victor Ponta intră în acest joc, întâi trebuie să desfacă lupta dintre cei doi candidați și să intre și el. Nu e deloc ușor și timpul e extrem de scurt. Pe partea cealaltă, Bucureștiul este foarte bine informat. Aici sunt principalele posturi de știri și cei mai mulți utilizatori de Internet. Oricum, Bucureștiul are un nivel de informare comparabil doar cu marile capitale ale lumii. Ideea este dacă Ponta, respectiv Rareș Bogdan ar accepta această provocare, căci este o provocare, în caz de eșec nu este bine pentru omul politic Ponta sau pentru omul politic Rareș Bogdan. Rareș Bogdan are imediat o ieșire de avarie fiindcă rămâne și pe lista de la europarlamentare, legea îi permite acest lucru. El merge spre Bruxelles. Victor Ponta s-a distanțat de politică în ultimii ani. Reintrarea sa în politică s-ar face cu brio dacă ar candida la primăria generală a capitalei. Nu știu dacă dânsul își asumă acest lucru. Există un risc major din cauza întârzierii în cursă", a spus Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.