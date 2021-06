Cabral, remarcă genială la adresa Adelei Popescu. Fanii au râs cu lacrimi: Cine își dă seama

Smiley și Gina Pistol, PRIMA fotografie cu Josephine. Cu cine seamănă cea mică, detaliul observat de fani

"Cine iși dă seama la ce mă gândeam?", a întrebat Adela Popescu într-o postare pe pagina de Facebook.

"Cred că-i mai fac lui Radu vreo 3...", a răspuns imediat Cabral, printre comentariile creative alea fanilor vedetei.

Comentariul lui Cabral i-a amuzat copios pe fanii vedetei și a adunat 18.000 de reacții.

Fanii Adelei Popesci, val de mesaje. Toți o văd mămică de fată, la a patra sarcină

- "O să-i fac și o fetiță lui Radu"

- "La o porție de Tiramisu sau o felie de pepene,sau" pe fetita cum o s-o cheme?"(bineinteles ma refer la bebe nr.4 că tare bine iti mai șade cu burtică)"

- "Cum ar fi fost pe un sezlong,sub o umbrelă mare,cu o băutură răcoritoare într o mână și o carte în alta,liniștită pe o plajă pustie!!"

- "Ce nu s a odihnit Radu cu doi, ia sa vezi de la al 3 lea încolo!!! Atunci viață!"

- "Eheee.... Dar și când voi avea băieții mari...." sau..... "Cine va fi soacra cu 3 nurori.."

- "Încă negociezi cu Alexandru numele la la frățior ,daca o sa fie Aladin sau Avionel"

- "S-au terminat cireșele, da da, trebuie sa sun pentru provizii"

- "Cum ar fi sa se nasca deja mare?", au comentat fanii.

Cum este, de fapt, Radu Vâlcan, ca tată și soț. Adela Popescu l-a dat de gol: Doarme în altă cameră

Adela Popescu, însărcinată a treia oară

Odată cu vestea că este însărcinată, Adela Popescu s-a retras de la TV, din emisiunea pe care o prezenta alături de Cove, "Vorbește Lumea".

"Pentru că este o perioadă destul de dificilă, am hotărât să mă retrag. A fost o decizie foarte greu de luat, m-am gândit foarte mult la ce e de făcut. Pentru că avem aproape familia, părinții care sunt mai expuși și sunt în grupa de risc. Cred că este un risc pe care nu trebuie să mi-l asum. Ce am în burtică e mult mai important și pot să renunț la cel mai frumos loc de muncă pe care-l am", a spus Adela Popescu la începutul anului.

Radu Vâlcan, primele declarații după vestea că va fi tată a treia oară

Radu Vâlcan a mărturisit că „am aflat că vom deveni din nou părinţi cu aproximativ trei luni şi ceva în urmă, aproape patru luni.”

Acesta a mai declarat că au așteptat ca sarcina să treacă de primul trimestru până să dea vestea.

„Acum suntem fericiţi, îi simţim şi pe cei aproape nouă că împărtăşesc aceleaşi trăiri pe care le avem şi noi”, a mai spus Radu Vâlcan.

De asemenea, Radu Vâlcan a adăugat la Antena Stars că „frăţiorii au aflat deja” și că „sunt fericiţi, în special cel mare pentru că înţelege mai multe.”