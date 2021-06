Britney Spears imploră instanța să își poată lua propriile decizii. „Vreau ca această tutelă să ia sfârșit”

Britney Spears a fost audiată în fața instanței prin video conferință, pledând pentru ridicarea tutelei pe care tatăl acesteia o are asupra ei.

Britney Spears, în vârstă de 39 de ani, a implorat practic un judecător din Los Angeles să o scoată de sub tutela tatălui său. Părintele său, Jamie, are în prezent ultimul cuvânt de spus în deciziile sale, dar și control asupra averii artistei de 60 de milioane de dolari. Tutela a fost instituită în urmă cu 13 ani, relatează Daily Mail.

„Vreau ca această tutelă să ia sfârșit. Cred cu tărie că această tutelă este abuzivă. Vreau să mă pot căsători cu iubitul meu și să am un copil, dar tutela îmi interzice acest lucru. Am un sterilet implantat care previne orice sarcină. Am vrut să merg la medic să scot steriletul, dar tutela mi-a interzis acest lucru. Mă simt abuzată și singură”, a explicat artista de 39 de ani într-o audiere de 25 de minute.

Audierea a avut un caracter informal

Audierea informală nu a primit nicio cerere pentru destituirea tutelei. Judecătoarea Brenda Penny a spus în cadrul ședinței că va ține o audiere în care artista să poată face o cerere de destituire a tutelei.

Ultima dată când Spears a apărut în fața instanței a fost în mai 2019, însă atunci curtea de judecată era închisă publicului, iar mărturia acesteia a fost sigilată. Detalii despre starea de sănătate mentală a acesteia nu au fost făcute publice.

„Am o mulțime de lucruri de spus. Nu cred că am fost auzită ultima dată când am fost în fața instanței”, a spus Spears în deschidere.

Probleme între tată și fiică

În martie, Britney Spears a apărut din nou în atenția publică, după ce New York Times a publicat un nou documentar despre vedetă. Era vorba despre curatela tatălui său, Jamie Spears, care spunea tot în martie, după mari controverse, că vrea să nu mai aibă acest rol.

„Jamie nu ar dori ceva mai mult decât să o vadă pe Britney că nu mai are nevoie de curatelă. Dacă va fi sau nu finalul acestei situații chiar depinde de Britney. Dacă vrea să scape de curatelă, trebuie să depună actele și să ceară acest lucru”, a spus avocatul lui Jamie, Vivian Lee Thoreen.

„Jamie nu sugerează că este tatăl perfect sau că ar vrea să primească premiul «tatăl anului». Ca orice părinte, el nu poate să vadă exact ce Britney ar putea dori. Însă, Jamie crede că orice decizie pe care a luat-o în numele ei a fost în numele binelui său”, a adăugat aceasta.