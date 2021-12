Brian May, chitaristul trupei Queen, a anunţat că are COVID-19

Brian May, legendarul chitarist al trupei Queen, a anunţat că are COVID-19. El le-a cerut fanilor să aibă grijă de sănătatea lor.

Brian May, fondatorul şi chitaristul trupei Queen, a anunţat pe Instagram că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, relatează Variety.

„Da. Ziua şocantă a venit într-un final şi pentru mine. Temuta linie dublă roşie. Şi da, au fost câteva zile cu adevărat oribile, dar sunt ok”, a scris chitaristul lângă poza cu rezultatul testului.

„Vă rog să aveţi mare grijă, oameni buni. Chestia asta e incredibil de transmisibilă. Chiar nu vreţi să vă strice Crăciunul. Cu drag, Bri”, a mai spus acesta.

Brian May a fondat trupa Queen alături de Freddie Mercury şi Roger Taylor.

Vestea vine în condiţiile în care numărul cazurilor de Covid continuă să crească în Marea Britanie. Joi au fost confirmate peste 88.376 de cazuri de coronavirus, scrie Mediafax.

Legendarul chitarist al trupei Queen a fost aproape de MOARTE după un infarct

Chitaristul britanic Brian May a dezvăluit că a suferit un infarct și că a fost dus la spital de urgență, în „agonie".

Chitaristul britanic Brian May a dezvăluit că a suferit un infarct și că a fost dus la spital de urgență, în „agonie", transmite Daily Mail. Membrul trupei Queen a spus că doctorii au descoperit că avea trei artere blocate.

Artistul de 72 de ani a explicat, pe Instagram, că urgența a avut loc după ce a descoperit că și-a rupt mușchii fesieri în timp ce grădinărea, la începutul lunii mai. El a transmis că a fost „foarte aproape de moarte" fără să-și dea seama.

„În mijlocul poveștii despre durerea de posterior, am avut un mic infarct. Spun mic, nu a fost ceva ce m-a rănit. Am suferit aproximativ 40 de minute de durere în piept. Este acea senzație în brațe și transpirația", a explicat May.

„Se pare că aveam trei artere congestionate și eram în pericol să mi se blocheze accesul sângelui la inimă", a continuat chitaristul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News