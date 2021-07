ANCHETĂ după ce prețurile la materialele de construcții au EXPLODAT. Chirițoiu, despre cine PROFITĂ: Apar speculații

Consiliul Concurenței a demarat o anchetă în privința scumpirii materialelor de construcții. În ultimul an, anumite categorii de materiale s-au scumpit chiar și cu câteva zeci de procente.

„Această creștere o vedem în toate țările din Europa și o vedem și în țările din afara Europei, e un fenomen complex și poate fi explicat prin faptul că își revine economia, după pandemie și după campaniile de vaccinare. Economia își revine, crește cererea, în plus în Europa avem un fenomen special, faptul că la noi crește foarte mult prețul energiei. De ce? Pentru că au crescut taxele pentru poluare în Uniunea Europeană. Nu spun asta pentru că ne surprinde întru totul. Ce vrem noi să ne asigurăm în acest context de creștere a prețurilor nu există și oameni care speculează, care profită, care profită de contextul acesta și cresc prețurile mai mult decât ar fi justificat de elementele economice pe care le-am expus”, a declarat Bogdan Chirițoiu, într-o intervenție la Digi24.

Analiza scumpirilor pentru companiile cu producție românească

„Noi ne uităm exact unde avem producție națională, pentru că acolo unde nu e producție națională și importăm, lucrurile nu sunt complet sub controlul nostru. Deci noi vrem să vedem producătorii de cărămizi, de ciment, de bitum, care nu este numai de import, avem și producție internă, genul acesta de companii pot să profite de contextul actual pentru a crește prețurile. Ne uităm la prețul pe care l-au practicat în trecut, cel pe care îl practică în momentul de față, ne uităm și la ce este în altă țări, ne uităm și la costul materialelor prime pe care le folosesc, ne facem o imagine. Repet, creșterile sunt undeva, la nivelul așteptat sau sunt situații în care apar speculații pe fondul acestor creșteri”, a mai spus Bogdan Chirițoiu.

Iunie, o lună cu scumpiri pe piața imobiliară

Luna iunie a venit cu creșteri de prețuri la apartamentele din București. Sunt zone unde prețurile cerute de proprietari sunt mai mari chiar și cu 20% față de luna mai.

”Aceste scumpiri erau așteptate fiindcă există pe plan mondial această tendință de aproximativ 45 de zile. Ea a fost semnalată deja în presa internațională. Există o tendință de scumpire foarte serioasă a tuturor materialelor de construcție. Asta se datorează în primul rând a doi factori externi. Primul factor este creșterea inflației în Statele Unite ale Americii care afectează întreaga economie mondială. Această creștere a inflației este generată de voința administrației americane de a plăti mai ușor datoriile pe care le au din timpul pandemiei. A doua cauză care este mult mai importantă vine din parte a Chinei care are o politică de reacție la războiul comercial pe care îl are cu Statele Unite ale Americii, iar China fiind un mare importator - exportator și mare consumator de materiale de construcții și materii prime, are o politică de restrângere a consumului ceea ce duce la un export mai mic și asta duce la creșterea prețurilor.

Deci pe întreaga planetă s-a manifestat cam de la sfârșitul lunii mai începutul unei creșteri importante a tuturor materialelor de construcție începând de la cele clasice până la cele mai complicate care sunt legate de anumite pământuri speciale și utilaje mai speciale”, a explicat Mircea Coșea.