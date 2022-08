Biden îl taxează pe Trump după acuzele de "persecuţie politică"

Preşedintele democrat american Joe Biden i-a criticat marţi pe cei care caută puterea, faţă de cei ce pledează pentru unitate, reacţie venită după ce predecesorul şi adversarul său republican Donald Trump a sugerat că percheziţiile efectuate la reşedinţa sa de la Mar-a-Lago fac parte dintr-o acţiune de persecuţie politică desfăşurată împotriva sa de actuala administraţie, relatează agenţia EFE.



Toţi auzim întregul zgomot care există, dar ştim că sunt unii care se concentrează mai mult pe căutarea puterii, a spus Biden la o ceremonie în timpul căreia a promulgat o lege pentru relansarea producţiei de semiconductori în SUA. El a continuat criticându-i pe cei care caută diviziuni, în locul unităţii, şi pe cei care demolează, în loc să construiască.



Deşi nu l-a menţionat direct pe Trump, declaraţia lui Biden vine în plină furtună politică creată de percheziţia desfăşurată luni de FBI la celebra reşedinţa de la Mar-a-Lago a fostului preşedinte republican.



Mai mulţi membri ai Partidului Republican au ieşit în ultimele ore în apărarea lui Donald Trump. Printre aceştia, senatorul de Florida Marco Rubio a declarat că acţiuni precum cea desfăşurată luni de FBI au loc doar în ţări ca Nicaragua.



Până aseară, nu am văzut niciodată (în SUA) ca cineva de la putere să folosească această putere pentru a-şi persecuta oponenţii politici trecuţi sau viitori, a remarcat Marco Rubio, citat de Agerpres.

Republicanii spun că vor lansa o anchetă

Republicanii din SUA au promis marţi că dacă recapătă controlul asupra Camerei Reprezentanţilor vor ancheta posibila influenţă politică din spatele percheziţiei efectuate de FBI (Biroul Federal de Investigaţii) la reşedinţa Mar-a-Lago a fostului preşedinte Donald Trump, transmite Reuters.



Aliaţii lui Trump din Congresul Statelor Unite susţin că FBI a căutat în complexul de lux din Florida presupuse documente sustrase de Trump de la Casa Albă cu scopul de a-i scădea acestuia şansele de a candida din nou la preşedinţie în 2024.



"Dacă republicanii recuceresc Camera, vom efectua imediat o supraveghere a acestui departament, vom urmări faptele şi nu vom omite nimic", a avertizat printr-un mesaj pe Twitter liderul congresmenilor republicani, Kevin McCarthy, adăugând, la adresa procurorului general Merrick Garland: "păstrează-ţi documentele şi fă-ţi loc în agendă".



Reuters observă că republicanii sunt favoriţi pentru obţinerea majorităţii în Camera Reprezentanţilor şi au şanse şi la recucerirea Senatului la alegerile parţiale din 8 noiembrie, la jumătatea mandatului prezidenţial. Oricare din cele două camere ale Congresului poate declanşa o anchetă.

Fostul preşedinte american Donald Trump a anunţat luni că celebra sa reşedinţă din Florida, Mar-a-Lago, a fost ”percheziţionată” de poliţia federală (FBI), transmite AFP.

Republicanul, implicat direct sau indirect în mai multe dosare judiciare, nu a precizat motivul. Dar, potrivit presei americane, intervenţia ţine de o anchetă privind proasta gestionare a unor documente clasificate care fuseseră trimise la Mar-a-Lago.

”Naţiunea noastră trăieşte vremuri întunecate, frumoasa mea casă, Mar-a-Lago din Palm Beach, Florida, este sub asediu şi a fost percheziţionată şi ocupată de numeroşi agenţi FBI”, a declarat Donald Trump într-un comunicat, pretinzând că este supus unei ”persecuţii politice”. ”După ce am lucrat şi am cooperat cu agenţiile guvernamentale implicate, această percheziţie neanunţată a casei mele nu a fost nici necesară, nici adecvată”, a afirmat el. ”Chiar mi-au spart seiful!”, s-a indignat Trump, care nu se afla acolo, potrivit New York Times.

