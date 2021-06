Bianca Drăgușanu, disperată: Nu știu ce să mai fac! Fiica ei și a lui Victor Slav, probleme de sănătate

Bianca Drăgușanu trece prin momente delicate, după ce fiica ei se confruntă cu noi probleme de sănătate. Recent, blondina le-a povestit fanilor pe rețelele de socializare că este foarte îngrijorată pentru starea de sănătate a fiicei sale. Se pare că deși are un tratament care va da roade cu siguranță, Sofia refuză să îl ia deoarece îi este frică de acele picături pe care trebuie să le ingereze.

Blondina le-a mărturisit fanilor că nu știe cum să-și convingă fiica să ia acele picături pe care i le-a recomandat medicul.

Ce probleme are Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav

„Dragii mei, eu mă confrunt cu o problemă majoră din cauza faptului că Sofia tușește de vreo două luni și am consultat tot felul de medici, am ajuns chiar și la un doctor profesor la Cluj, care ne-a dat un tratament pe care trebuia să îl urmăm.

Bineînțeles că tratamentul nu se poate urma cu precizie din cauza faptului că Sofia nu are curaj să ia aceste picături care ni s-au prescris, de patru ori pe zi, câte patru picături. Și acum încerc să duc muncă de lămurire cu ea să își ia picăturile, spunându-i că ea este foarte curajoasă și că ea trebuie să facă lucrul cesta. Mami, cum facem le luăm?", a povestit Bianca Drăgușanu, potrivit Spectacola.ro

"Sunt foarte îngrijorată"

Acum două săptămâni, Bianca Drăgușanu le povestea fanilor săi din mediul online că fiica ei are probleme din cauza polipilor, iar tusea nu a lăsat-o în pace pe micuță.

„Sofia nu are nimic grav, însă are polipi, are imunitatea scăzută, trebuie să-i dau tratament trei luni, iar din septembrie alt tratament. Dar, slavă Domnului, n-are nimic la ficat, la plămâni, totul este în regulă. Trebuie să o imunizez.

Nu știu ce să mai fac! De o lună tușește fără oprire, am fost la medici, am făcut analize, am făcut teste de alergii…. Din păcate, Sofia nici nu mai poate să doarmă, tușește, săraca, toată noaptea. Încercăm să o tratăm cum au zis medicii, cu aerosoli, dar nu îi mai trece, sunt foarte îngrijorată din acest motiv”, declara Bianca Drăgușanu la mijlocul lunii iunie.