Benone Sinulescu, ultimul interviu pentru DC NEWS. Marea dorință înainte de moarte: Dacă mă ține Dumnezeu sănătos și rezolv și asta pe urmă pot să mor

În anul 2018, într-un interviu pentru DC NEWS, Benone Sinulescu a declarat că va pregăti unul dintre cele mai mari proiecte ale carierei sale, un proiect cum nu s-a mai văzut în zona artiștilor din folclorul românesc. Marele interpret are ambiții mari și își dorește să lanseze un album pe care să se regăsească cele mai cunoscute piese ale sale pe acompaniament simfonic.

"Am un proiect mare. Dacă mă ține Dumnezeu sănătos și rezolv și asta pe urmă pot să mor. O să am un program absolut special, dacă mă ține Dumnezeu zdravăn, o să fiu cel mai fericit. Toate șlagărele mele să fie cu acompaniament simfonic. Dintre toate șlagărele "Cât e Siriul de mare", "Radu mamii", "Mână caii vizitiu", toate astea care au fost foarte cunoscute, să le fac și acompaniamentul orchestral. Sunt pe drumul cel bun. În iarna asta le coc și o să am niște întâlniri. "Radu Mamii" este deja orchestrat, dar îmi trebuie să am pe acel album vreo 14, 15 piese", a declarat Benone Sinulescu, pentru DCNews.

Benone Sinulescu, ENERVAT pe colegii de breaslă care au făcut BANI de pe urma lui: Mă DOARE. Vreau să spun realitatea

La începutul anului 2021 Benone Sinulescu era supărat, după ce mulți colegi de-ai săi din breaslă s-au folosit de piesele lui pentru a câștiga bani. Interpretul de muzică populară s-a declarat dezamăgit de cei care au profitat de pe urma lui, iar, în cadrul unui interviu exclusiv pentru Antena Stars, a vorbit cu lux de amănunte despre cei care l-au supărat.

"Nu sunt supărat, dar eu i-am ajutat, iar ei m-au răsplătit așa cum au știut. Nu am nimic cu nimeni. Le-am dat că am vrut eu și că mi-au plăcut vocile lor. Aș vrea să spun realitatea, să o aduc în prim plan, dar poate mai calc în stânga. A fost un cântec frumos. Dar eu mai departe am mers. Am făcut cântece cu fel și fel de oameni și mă mai doare ceva.

Eu i-am dat cântecul cu care a câștigat bani pe oriunde a mers, dar eu mă bucur pentru el pentru că îmi place vocea lui. Eu am fost tatăl dialogurilor muzicale. Aveam numai stadioane arhipline. Dar dacă mă atingeți la lingurică, pot spune că mă bucuram foarte mult atunci când vedeam că acele stadioane se umple", a declarat Benone Sinulescu, pentru Antena Stars.