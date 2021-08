Benga, deputat USR, despre Cîțu: Ideea că am putea avea ca șef de guvern un țepar e inacceptabilă

„Am fost și eu student în America, inclusiv pe la începutul anilor 2000. Am acumulat și eu datorii acolo, mii bune de dolari, mai ales în timpul masterului. Am plătit la ele ani buni după ce m-am întors în țară și le-am stins până la ultimul cent. M-am abținut de la comentarii pe povestea cu DUI-ul, deși eu toți anii cât am stat în America dacă mi-era frică de ceva era să nu cumva să încalc vreun milimetru legea. Fiindcă îmi punea în pericol viza și riscam să nu-mi închei studiile ceea ce ar fi fost catastrofal”, a scris deputatul USR din Brașov, Tudor Benga, pe pagina de Facebook.

Acesta spune că au trecut 20 de ani de la momentul în care premierul a condus băut: „omul a plătit, las electoratul să tragă fiecare propriile concluzii”.

Deputatul precizează, însă, că problema cu datoriile neplătite este deja „o cu totul altă mâncare de pește”.

„Și nu, nu-mi amintesc, nu știu despre ce e vorba nu este nici pe departe un răspuns acceptabil. Dacă premierul Cîțu a lăsat într-adevăr în urmă sa o datorie de mii de dolari neplătită din anii de școală în America atunci asta este extrem de grav și premierul nu mai are ce căuta în funcția publică. Mai mult decât atât, nu este doar responsabilitatea lui Florin Cîțu să lămurească urgent fără urmă de dubiu toată această poveste. Este simultan o problemă de credibilitate a întreg statului român. Ideea că am putea avea ca șef de guvern și al patrulea om în stat un țepar de rând este pur și simplu inacceptabilă și trebuie lămurita de urgență. Să lăsăm să planeze dubii asupra unei astfel de situații ar fi o palmă inacceptabilă pe obrazul întregului stat și guvern român câtă vreme Florin Cîțu ocupă funcția de premier și nu clarifică situația. Iar dacă se dovedește că acuzațiile sunt reale atunci premierul trebuie să părăsească de îndată funcția fără nici o altă discuție”, a mai transmis deputatul USR.

Kelemen Hunor nu este supărat pe Cîţu

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, după şedinţa coaliţiei, că îl susţine pe premierul Florin Cîţu în ciuda infomaţiilor apărute în presă potrivit cărora a făcut închisoare în SUA timp de două zile pentru că a condus sub influenţa alcoolului.

„Sunt lucruri care s-au întâmplat acum 20 de ani, n-au nicio relevanţă asupra actului de guvernare. Omul a plătit acolo unde a trebuit să plătească şi cât a trebuit să plătească. Putea să recunoască, dar eu nu sunt supărat pe el din această cauză. Dacă guvernarea nu merge bine, vom avea probleme cu toţii”, a spus Kelemen Hunor. Kelemen consideră că „fără penali în funcții publice” sună bine, dar este nevoie de nuanțe. „Chestia aia cu penali, fără penali în funcţii publice, sună foarte bine. Eu acum câţiva ani am spus: faceţi câteva nuanţe. Spuneţi că cei care au furat, că au fost prinşi în anumite situaţii în funcţii publice, să fie pedepsiţi. E culmea să spui pentru un lucru de acum 20 de ani, un om care a recunoscut, să spui că nu mai poţi face politică”, a mai declarat liderul UDMR.