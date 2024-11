Beneficiile vaccinării și prevenției bolilor. Cătălina Pîntea a povestit experiența dureroasă trăită în urmă cu 11 ani / video

În discursul susținut, ea a rememorat experiența prin care a trecut în urmă cu 11 ani, când a fost diagnosticată cu cancer, și cât de importantă a fost colaborarea cu cadrele medicale și prevenția în rezolvarea problemelor de sănătate.

„M-am gândit foarte mult cu ce să încep discursul meu de astăzi și m-am gândit la asta în timp ce îmi făceam un computer tomograf. Mă gândeam că au trecut 11 ani de la momentul de la care eu am fost diagnosticată și tratată de o boală care face ravagii în momentul de față în lume, respectiv de cancer.

În toată această perioadă de timp mi-am făcut analizele cu rigurozitate și am urmat întocmai toate recomandările făcute de medici. Am conștientizat că prevenția este esențială și este extrem de importantă“, a povestit Cătălina Pîntea.

Mai mult decât un proiect-pilot. Cătălina Pîntea: Senzația mea personală e că putem să facem mai multe

Chiar dacă vaccinarea în farmacii este accesibilă românilor, doar 4.000 de persoane au ales această cale de vaccinare în sezonul gripal trecut. Cătălina Pîntea a opinat pentru o mai bună informare a cetățenilor și o extindere a serviciilor oferite acestora în farmacii.

„Acum 3 ani am început să discutăm în România de prevenție, iar noi, în cadrul farmaciilor, ne-am gândit că putem juca un rol foarte important în această chestiune. Am elaborat nomenclatorul serviciilor farmaceutice în România, un pas esențial și important. Apoi am mers mai departe cu partea de vaccinare antigripală.

În România, în sezonul gripal 2023-2024 s-au vaccinat aproximativ 1,1 milioane de oameni, iar dintre aceștia, aproape 4.000 s-au vaccinat în farmacii. La nivel mondial sunt 57 de țări unde se administrează vaccin în farmacie și nu vorbesc doar de vaccinare antigripală, ci și vaccinuri împotriva Covid-19, vaccinuri HPV; vaccinuri pentru diverse boli care au un impact devastator asupra sănătății populației.

Mi-aș dori ca și noi să mergem mai departe cu vaccinarea antigripală, mi-aș dori să putem vaccina în farmacii și HPV - este pasul următor - mi-aș dori să elaborăm ghiduri și pentru alte servicii pe care farmaciștii le pot face în farmacie, pentru a vedea un pic mai departe dus acest proces. Senzația mea personală e că putem să facem mai multe.

În continuare, proiectul este tot pilot, continuăm să avem o problemă reală în ceea ce privește conștientizarea și educația populației asupra vaccinării. Sunt foarte puțini oameni care se vaccinează.

Aș dori să întărim rolul farmacistului și prin includerea acestei părți de servicii medicale în primul rând în Legea 95/2006, Legea Sănătății, iar aceste servicii farmaceutice să fie și decontate“, a concluzionat Cătălina Pîntea, vicepreședinte la Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News