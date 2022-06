Bebelușii pot fi cheia următoarei generații de inteligență artificială

Cercetarea, publicată astăzi [miercuri, 22 iunie 2022] în revista „Nature Machine Intelligence”, examinează neuroștiința și psihologia învățării copiilor, prin trei principii, pentru a ghida următoarea generație de IA, care va ajuta la depășirea celor mai presante limitări ale mașinii de învăţare.

Dr Lorijn Zaadnoordijk, Marie Skłodowska-Curie Research Fellow la Trinity College a explicat:

„Inteligenta artificiala (AI) a facut progrese extraordinare in ultimul deceniu, oferindu-ne difuzoare inteligente, piloti automati in masini, aplicatii din ce in ce mai inteligente si diagnostic medical imbunatatit. Aceste evoluții interesante în AI au fost realizate datorită învățării automate care utilizează seturi de date enorme pentru a antrena modele de rețele neuronale artificiale. Cu toate acestea, progresul stagnează în multe domenii, deoarece seturile de date din care învață mașinile trebuie să fie îngrijite cu minuțiozitate de oameni. Dar știm că învățarea se poate face mult mai eficient, deoarece bebelușii nu învață așa! Ei învață experimentând lumea din jurul lor, uneori chiar și văzând ceva o singură dată.”

În articolul lor „Lecții din învățarea copiilor pentru învățarea automată nesupravegheată”, dr. Lorijn Zaadnoordijk și profesorul Rhodri Cusack, de la Institutul de Neuroștiință din Trinity College, și dr. Tarek R. Besold de la TU Eindhoven, Țările de Jos, susțin că modalități mai bune de a învăța din sunt necesare date nestructurate. Pentru prima dată, ei fac propuneri concrete despre ce perspective particulare din învățarea sugarului pot fi aplicate cu succes în învățarea automată și cum să aplice exact aceste învățături.

Mașinile, spun ei, vor avea nevoie de preferințe încorporate pentru a-și modela învățarea de la început. Ei vor trebui să învețe din seturi de date mai bogate care surprind cum arată, sună, miros, gustă și simt lumea. Și, precum sugarii, ei vor trebui să aibă o traiectorie de dezvoltare, în care experiențele și rețelele se schimbă pe măsură ce „cresc”.

Dr. Tarek R. Besold, cercetător, grup de filosofie și etică la TU Eindhoven, a spus:

„În calitate de cercetători în domeniul inteligenței artificiale, tragem adesea paralele metaforice între sistemele noastre și dezvoltarea mentală a bebelușilor și copiilor umani. Este timpul să luăm aceste analogii mai în serios și să ne uităm la cunoștințele bogate despre dezvoltarea copiilor din psihologie și neuroștiințe, care ne pot ajuta să depășim cele mai presante limitări ale învățării automate.”

Profesorul Thomas Mitchell de neuroștiință cognitivă, director al Institutului de neuroștiință Trinity College, a adăugat:

„Rețelele neuronale artificiale au fost în anumite părți inspirate de creier. La fel ca sugarii, ei se bazează pe învățare, dar implementările actuale sunt foarte diferite de învățarea umană (și animală). Prin cercetarea interdisciplinară, bebelușii pot ajuta la deblocarea următoarei generații de IA.”

