Băutura minune care curăță și vindecă PLĂMÂNII și calmează tusea. EFECT antiinflamator. Dacă te-ai lăsat de fumat, trebuie să o bei

Există o băutura care vindecă plămânii, așa că fie că ești fumător, suferi de boli ale plămânilor sau pur și simplu vrei să previi problemele într-o perioadă în care răcelile și virusurile sunt frecvente, trebuie să știi despre această băutură care face minuni pentru plămâni, îi curăță și îi reface, calmează inflamațiile și tusea.

Este vorba despre un ceai de ceapă, turmenic și rădăcină de ghimbir, pe care-l îndulcești mai apoi cu miere.

Turmericul este cunoscut pentru efectele sale benefice pentru sănătatea plămânilor, în timp ce ghimbirul are proprietăți antiinflamatoare.

De asemenea, mierea calmează inflamațiile în cazul unei răceli sau atunci când tușești.

Ceapa ameliorează tusea, dar şi durerile de gât şi durerile de cap din cauza sinuzitei.

Cel mai bun CEAI pentru slăbit. Scapi de 3 KG și de infecții. Are beneficii uimitoare pentru ficat și imunitate

Există un ceai pentru slăbit care are efecte benefice și asupra imunității, care ajută la detoxifierea ficatului și curăță de grăsime vasele de sânge.

Este vorba despre un ceai pentru slăbit consumat de secole și care e ridicat la rang de artă.

Medicii recomandă să bem zilnic 4 cești de ceai dacă vrem să scăpăm de kilogramele în plus. Dar atenție, evitați pliculețele de ceai și alegeți în schimb plantele uscate!

Un studiu publicat în revista Journal of the American College of Nutrition arată că participanții la un studiu care au consumat zilnic 4 cești de ceai, timp de două luni, au slăbit 3 kilograme fără să își schimbe radical dieta.

Despre ce ceai e vorba și ce beneficii uimitoare are, vezi AICI

Mierea

Are proprietăţi antiseptice şi de calmare, fiind un excelent tratament pentru tuse. Se poate folosi miere de floarea-soarelui, de tei, de lavandă, miere de conifere, de brad sau mierea de pădure.

Ceapa

Ameliorează tusea, dar şi durerile de gât şi durerile de cap datorate sinuzitei. Poate fi consumată sub formă de sirop, care se prepară cu miere sau sub formă de ceai.

Ridichea neagră

Cu proprietăţi imunostimulatoare, antivirale, antibacteriene, ridichea neagră este un excelent leac natural pentru tuse. Se ia o ridiche neagră care se spală foarte bine, se scobeşte şi în scobitură se adaugă miere. Se aşază lângă o sursă de căldură timp de câteva ore.

Sirop de pătlagină

Şi pătlagina se înscrie în rândul remediilor pentru tuse, folosită în cazul bronşitei şi laringitei, fiindcă are proprietăţi antitusive, expectorante şi antibiotice.

Sirop din muguri de brad

Un bun tratament pentru tuse, antiseptic şi un foarte bun tonic pulmonar. Ajută la combaterea tusei, a bronşitei şi este de ajutor în combaterea virozelor respiratorii sau a faringo-amigdalitelor.

Ceai de tei

Teiul are un efect antispastic şi antiinflamator, fiind benefic şi în calmarea tusei. Se recomandă consumul a 2-3 căni de ceai zilnic.

Ceai din coji de nucă

Frunzele şi cojile de nucă reprezintă un excelent tratament pentru tuse şi au fost folosite încă din vechi timpuri pentru tratarea afecţiunilor. Totul se datorează funcţiilor depurative, antiinflamatoare, calmante şi cicatrizante pe care cojile de nucă le au.

Siropul de hrean

Rădăcina de hrean este, de asemenea, unul dintre remediile naturiste pentru tuse. Are proprietăţi stimulente ale procesului de nutriţie, purgative, diuretice, expectorante, antibiotice sau antispasmodice. Pentru calmarea tusei, se recomandă rădăcina de hrean rasă, amestecată cu miere de albine. Cantităţile de hrean şi miere de albine în proporţie de 1 la 1.

Și, dacă vrei să scapi de simptomele răcelii sau gripei, mai poți încerca o mulțime de ceaiuri. Iată o listă numai bună de păstrat:

Ceai din flori de tei și soc - câte 2 lingurițe la 1 cană de apă clocotită; se administrează 2-3 căni/zi;

Ceai de busuioc cu miere - se beau 4-5 căni în faza de debut, câte 1 cană din oră în oră; se adaugă mentă dacă apare febră; se pot face și inhalații cu busuioc;

Ceai din soc, tei, mentă, flori de nalbă mare și măceșe;

Ceai de tei, salvie și eucalipt;

Ceai de soc, mușețel, tei, cimbrișor și scorțișoară, cu miere;

Ceai de soc, tei, păpădie, scoarță de salcie, conuri de hamei;

Ceai de mușețel, lumânărică, porumbar, scoarță de salcie, tei și soc – ajută în infecții gripale.

În ceaiurile recomandate mai sus, se poate adăuga și câte 1 linguriță de scorțișoară și cuișoare, măcinate sub formă de pulbere pentru a mări efectul antivirotic.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News