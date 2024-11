Bahmuțeanu, ținută-n frig la poarta casei lui Prigoană: Eu nu știu ce se întâmplă cu copiii mei în acest moment. Nu vor să iasă

Ce se întâmplă acum, după trecerea în neființă a milionarului Silviu Prigoană? Se reaprind discuțiile care cândva țineau România în fața televizoarelor? Cine stă între Adriana și copiii ei? Adriana Bahmuțeanu, fosta soție a lui Silviu Prigoană, a intrat în direct la România TV pentru a-și spune of-ul, după ce timp de mai multe ore a stat în fața porții casei răposatului, fiindu-i interzis accesul în reședința unde, din spusele ei, se află și cei doi copii mai mici, alături de un avocat.

Vedeta a contactat DGASPC, informând că se află în fața casei lui Silviu Prigoană, unde sunt și copiii săi minori. Ea a explicat că nu poate intra în locuință deoarece proprietatea nu îi aparține. Nici avocata Adrianei Bahmuțeanu nu a fost lăsată să intre pe proprietatea omului de afaceri pe motiv că nu îi este permis accesul de către proprietar.

"Am chemat și DGASPC-ul aici. Copiii nu vor să iasă la poartă. Nu știu ce să zic. Sunt cu frații lor mai mari și cu un avocat. Omenește vorbind, într-o situație de genul ăsta, ar fi putut să mă primească și pe mine în casă frații mai mari. Dar nu m-au primit. I-am rugat să mă lase să intru... nici pe avocata mea n-au lăsat-o să intre.

Am înghețat de frig aici. Eu nu știu ce se întâmplă cu copiii mei în acest moment. Eu am rămas în viață, deci eu sunt reprezentantul legal, sunt mama lor. N-am putut nici măcar să-i țin în bațe de când s-a prăpădit tatăl lor. Imaginați-vă în ce situație sunt! Nu am încercat să vorbesc cu actuala soție a lui Silviu, dar i-am sunat pe frații mai mari și nu mi-au răspuns la telefon. Nu m-am gândit s-o sun și pe ea. Am înțeles că este undeva la Brașov dânsa, deci nu-i aici în casă.

Iar în casă este un avocat, un avocat care nu mi-a zis pe cine reprezintă dar care mi-a vorbit foarte urât, a țipat la mine, mi-a spus să plec din fața porții... în condițiile în care copiilor mei le place foarte mult casa asta... nici cea mai mică urmă de empatie. Stau aici de patru ore. Este halucinant! Eu nu știu ce vor face copiii mei, dacă mâine se duc la școală, nu se duc... Niciunul nu mai răspunde la telefon, nu știu cu ce adulți sunt în casă, habar nu am. Mie nici acum nu-mi vine să cred!" a spus Adriana Bahmuțeanu.

"Eu credeam că vă va uni tragedia asta, nu că vă va dezbina și mai mult" a comentat Victor Ciutacu.

"Asta credeam și eu. Că vom sta împreună și că vom aprinde o lumânare în memoria tatălui lor. Așa mi se părea firesc. Dar sunt în șoc. Am înghețat, nu-mi vine să cred, parcă e un film..." a adăugat Bahmuțeanu.

Reamintim că reprezentanții DGASPC au ieșit din locuință însoțiți de oamenii legii care au spus că cei doi băieți nu vor să plece din locuința tatălui lor, potrivit relatărilor România TV.

