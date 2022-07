Avem prea puţini profesori tineri. Doar 5% din cadrele didactice au sub 30 de ani. Cîmpeanu: O criză de personal este inevitabilă. Salariile atractive sunt soluţia

El pune în discuție chestiunea vârstei profesorilor la scurtă vreme după ce Asociația Școlilor Particulare a atras atenția, printr-un studiu, asupra unei apropiate “crize de personal puternice” în educație. Acea asociație propunea ca posibilă soluție scutirea de impozit pe venit pentru cadrele didactice, organizația punând sub semnul întrebării succesul eforturilor actuale de a mări salariile profesorilor – detalii mai jos.

Cîmpeanu se teme de o criză de personal

În conferința de presă susținută vineri, pe tema rezultatelor finale la Bacalaureat 2022, ministrul Sorin Cîmpeanu a spus, între altele: “Dacă vom reuși să avem salarii atractive, cum am propus deja, salariul mediu pe economie pentru profesorul debutant, vom putea spera să avem în rândul profesorilor cei mai buni absolvenți ai universităților românești, care să intre într-un an de stagiatură, care să beneficieze de îndrumarea unui mentor, care mentor la rândul lui să aibă norma de predare redusă, pentru a se putea dedica pregătirii colegilor mai tineri. La finalul acestui an de stagiatură, conform concluziilor proiectului România Educată, urmează să se susțină un examen de licențiere în cariera didactică. Avem o situație pe care aș aprecia-o ca fiind îngrijorătoare. Este vorba de faptul că, dintre cele 195.000 de cadre didactice, sub 25 de ani avem doar 5%, între 25 și 40 de ani avem 26%, între 41 și 60 de ani avem cele mai multe cadre didactice, adică 60%, Și avem deja 9% cadre didactice peste 60 de ani. Avem nevoie de o schimbare pentru a putea spera la profesori buni, pentru a putea spera la o atenție dedicată acestor elevi – și celor mai buni, și celor mai slabi -, la o ridicare a nivelului mediu de pregătire și la o reducere masivă a abandonului școlar. Pentru asta avem nevoie de profesori buni.”

La începutul anului, Edupedu.ro arăta, citând date ale Ministerului Educației, că în România aproape 4% din totalul profesorilor, în anul 2021, aveau între 65 și 88 de ani, procentul depășind 7% în județe precum Ialomița, Tulcea sau Giurgiu. Cu câteva zile în urmă, Asociația Școlilor Private prezenta un studiu realizat de compania Frames, potrivit căruia România ar risca o “criză de personal puternică în sectorul educației”, care ar rezulta din numărul mare de profesori vârstnici și numărul mic al profesorilor tineri. Drept soluție, invocând o șansă redusă de succes pentru eforturile de mărire a salariilor în educație, Asociația propunea scutirea de impozit pe venit pentru profesori, împreună cu alte măsuri asociate (reducerea contribuției de sănătate la 5%, stabilirea unui salariu minim brut de 5000 de lei).

