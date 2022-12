"Avatar: The Way of Water" - cifre record în cinematografe la debut

Potrivit cifrelor provizorii publicate duminică de firma de specialitate Exhibitor Relations, superproducţia ştiinţifico-fantastică "Avatar: The Way of Water" a înregistrat cifre record în primul său weekend în cinematografele nord-americane, informează AFP.

Deși previziunile experților au fost ceva mai mari, iată că filmul regizorului James Cameron a obţinut încasări de aproximativ 134 de milioane de dolari de vineri până duminică.



La nivel mondial, producția Disney a obţinut alte 300 de milioane de dolari, înregistrând una dintre cele mai bune intrări în box-office de la începutul pandemiei.



Plasat din nou pe planeta Pandora, "The Way of Water" spune o poveste care se petrece la mai bine de un deceniu de la evenimentele din primul film.



Producția îl aduce în prim plan pe Jake Sully, un puşcaş marin american (interpretat de Sam Worthington), care şi-a efectuat tranziţia în corpul unui Na'vi - popor de dimensiuni mari, cu pielea albastră, din Pandora - şi care colaborează cu acesta pentru a-i proteja habitatul de o ameninţare mortală.



Un alt film favorit, "Black Panther: Wakanda Forever" se află acum cu mult în urma lui "Avatar", încasând 5,4 milioane de dolari de vineri până duminică.



După şase săptămâni de prezenţă în cinematografe, filmul Marvel Studios a obţinut circa 419 milioane de dolari din sălile de cinema nord-americane şi 367 de milioane de dolari din întreaga lume.



Un alt film favorit, plasat pe locul trei în topul celor mai bune filme, "Violent Night" este o comedie de acţiune în care David Harbour joacă rolul unui Moş Crăciun morocănos care nu ezită să se lupte cu persoane rău intenţionate care intră prin efracţie în locuinţa unei familii înstărite. Filmul a avut încasări de 5 milioane de dolari.



Tot o producție Disney se află pe locul al patrulea in clasament, coborând un loc față de săptămâna trecută. "Strange World" a înregistrat încasări de 2,2 milioane de dolari, în timp ce "The Menu", un film cu Ralph Fiennes în rol principal, care combină atât elemente horror şi de film noir cât şi de comedie, se mulţumeşte cu locul al cincilea, cu încasări de 1,7 milioane de dolari, conform Agerpres.

